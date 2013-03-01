Звезда «Очень странных дел» снимется в новых «Охотниках за привидениями»

Финн Вулфард («Очень странные дела») и Кэрри Кун («Фарго») планируют принять участие в съемках новых «Охотников за привидениями», которых для Sony поставит Джейсон Райтман. Гил Кинан и Райтман написали сценарий картины — продолжения фильма 1984 года.

Сюжет не раскрывается. Точно известно, что проект не будет связан с «Охотниками за привидениями» Пола Фига.

Согласно одним источникам, в центре истории окажутся одинокая женщина и ее дети. Предполагается, что Кун сыграет мать, а Вулфард — ее сына. Другие утверждают, что героями фильма станут подростки — две девочки и два мальчика.

Сценарий уже картины готов (проект некоторое время разрабатывался под кодовым названием «Раст-Сити»), и студия намерена начать съемки этим летом.

В 2016 году Sony перезапустила «Охотников за привидениями» с женским составом. Критики тепло приняли комедию, которая, тем не менее, вызвала негативную реакцию у зрителей и фанатов оригинала. При бюджете в 144 млн долларов картина собрала в прокате лишь 229 млн долларов, так что студии пришлось отказаться от планов на сиквел и пересмотреть планы относительно всей франшизы.

Кроме новых полнометражных «Охотников», Райтман планирует спродюсировать анимационный проект, который покажет знакомый мир глазами призраков.

4 июля Вулфард вернется на экраны в третьем сезоне «Очень странных дел». Актер также появится на большом экране в сиквеле хоррора «Оно».

Источник: Variety