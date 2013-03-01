Элизабет Мосс может сыграть главную роль в ремейке «Человека-невидимки»

Студия Universal ведет переговоры со звездой сериала «Рассказ служанки» Элизабет Мосс и предлагает актрисе главную роль в новой версии «Человека-невидимки». Ли Уоннелл («Апгрейд») напишет сценарий и поставит ремейк. Джейсон Блум («Прочь») спродюсирует проект для студии Universal.

О сюжете нового «Человека-невидимки» пока ничего не известно. Изначально ремейк должен был выйти в рамках «Темной вселенной», где Невидимку должен сыграть Джонни Депп, но киновселенная закрылась, не успев толком начаться «Мумией».

В итоге студия отказалась от идеи масштабной пересекающейся франшизы и решила сосредоточиться на отдельных фильмах о киномонстрах. Самостоятельные проекты будут создаваться без ограничений по бюджету и без оглядки на другие фильмы серии, сильнее приближенные к оригинальным хоррорам, которые и сделали чудовищ популярными.

Основанный на романе Герберта Уэллса, «Человек-невидимка» повествует об английском ученом-медике и физике Гриффине, который изобрел аппарат, делающий человека невидимым. Произведение неоднократно экранизировали. Самой известной адаптацией остается фильм 1933 года, где невидимку сыграл Клод Рейнс.

28 марта российские зрители смогут увидеть Мосс в хорроре Джордана Пила «Мы». 5 июня актриса вернется на экраны в третьем сезоне «Рассказа служанки».

Источник: Variety