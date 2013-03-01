Четвертые «Мстители» выйдут в России на четыре дня позже

Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», российское отделение студии Disney внесло изменение в график собственных релизов и перенесло премьеру блокбастера «Мстители: Финал» . Фильм, ожидавшийся в кинотеатрах 25 апреля, теперь выйдет 29 апреля.

На официальном сайте прокатчика, тем не менее, в качестве премьеры по-прежнему указано 25 апреля.

Представители Disney пока никак не прокомментировали изменения.

В 2018 году похожая ситуация произошла с «Войной бесконечности», когда релиз картины переехал с 3 на 11 мая. Тогда это объяснялось тем, что блокбастер мог помешать прокату отечественных картин 9 мая. В итоге фильме вернули на изначальную дату при условии, что показов в День Победы не будет.

Сложно сказать, с чем связан перенос в данном случае, так как в эти дни в прокате не ожидается никаких громких российских проектов.