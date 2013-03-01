Съемки фильма «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка»: Снова вместе

Кевин Смит поделился в Instagram первый кадром из фильма «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка» — продолжения комедии о двух укурках, решивших побороть Голливуд. В последний раз они появлялись на большом экране во вторых «Клерках» , но теперь наконец готовы вернуться в новом сольном проекте.

В подписи к фото Смит отмечает, что его герой одет практически идентично тому, как одевался в прошлых фильмах, а вот Джей примерил новую футболку с персонажем «Рейнджер-Дэнжер» (Ranger Danger). Смит планировал использовать его в «Клерках 3», но после закрытия проекта супергерой долгое время пылился в закромах. Занявшись «Перезагрузкой», Смит достал Рейнджера-Дэнжера из архива и использовал созданные изображения для оформления одной из локаций. Джею досталась футболка со взрослой версией персонажа, выполненной в стиле «Возвращения Темного рыцаря».

Джей и Молчаливый Боб впервые появились в дебютном фильме Смита «Клерки» в 1994 году. Торговцы травкой и полные противоположности, они быстро стали любимчиками фанатов и в 2001-м получили собственный проект «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», где Джей и Боб отправились в Голливуд, чтобы остановить экранизацию комикса о Пыхаре и Хронике, прототипами которых стали они сами.

«Перезагрузка» станет прямым продолжением первого фильма. Неугомонные приятели вынуждены вернуться в Голливуд, когда узнают, что студия готовит перезапуск «Пыхаря и Хроника».

Дата премьеры комедии «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка» пока не сообщается.