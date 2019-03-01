Кинотеатры встали на защиту мультфильма «Королевский корги»

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Владельцы частных кинотеатров планируют отказаться от показа мультфильма «Гурвинек. Волшебная игра» из-за решения министерства культуры. Отечественный проект должен был выйти 7 марта одновременно с бельгийским «Королевским корги», и ведомство предложило прокатной компании «Вольга» перенести релиз последнего. В ответ Ассоциация владельцев кинотеатров заявила, что не будет выпускать «Гурвинека», если «Корги» не позволят выйти в запланированный день.

Письмо с требованием подписали три кинокомпании, а также «Синема Star», «Каро» и «Киномакс», не входящие в состав ассоциации. Президент объединения Олег Березин подтвердил «Ведомостям», что кинотеатры направили письмо министерству из-за ситуации с мультфильмом, но не раскрыл подробностей.

Прокат «Королевского корги» должен был начаться 7 марта. 1 марта прокатная компания получила от Минкультуры сообщение об отказе в выдаче прокатного удостоверения. По словам представителя «Вольги», вместо этой даты им предложили выбрать другой день — конец марта или начало апреля.

Министерство, в свою очередь, ссылается на постановление правительства № 143 от 27 февраля 2016 года, регулирующее выдачу документа. Согласно ему, прокатчику может быть отказано в удостоверении, если в этот день выходит аналогичный отечественный проект.

«Вольга» ранее уже дважды сталкивалась с переносом релизов своих проектов. Сперва Минкультуры за день до премьеры отозвало прокатное удостоверение фильма «Приключения Паддингтона 2», а в марте 2018-го предложило компании перенести релиз мультфильма «Распрекрасный принц», так как тот выходил в один день с русским «Садко».

Источник: «Ведомости»

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