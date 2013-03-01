Трейлеры недели: Зубастики, плохой коп и поиски Стива Маккуина

«Барри», второй сезон



Барри, отличный киллер среднего звена, окончательно завязал с убийствами и всецело сосредоточился на актерской карьере. Но прошлое не оставляет: то старые знакомые появляются на пороге с предложением поработать, то старый труп вновь дает о себе знать. Кто знает, может, именно эти переживания в итоге помогут Барри стать настоящим актером.

«Битва при Сарагахри»



В истории практически каждой страны найдутся свои 300 спартанцев — герои, мужественно защищавшие родину от многократно превосходящих сил захватчиков. Фильмы на подобную тему всегда вызывают интерес в странах-производителях и зачастую собирают неплохую кассу, как, например, отечественные «28 панфиловцев» или корейская «Битва за Мёнрян». 12 сентября 1897 года армейский пост Британской Индийской армии подвергается нападению афганского войска. Находящиеся на посту сикхи в составе 21 человека решают стоять насмерть против 10 тысяч пуштунов. Это противостояние считается одним из величайших в истории так называемых последних боев.

«В поисках Стива Маккуина»



Режиссер «Сорвиголовы» и «Призрачного гонщика» рассказывает историю одного рискованного и дерзкого ограбления. Звезда «Викингов» и «Варкрафта» Трэвис Фиммел играет похожего на Стива Маккуина водилу для банды грабителей, решивших обчистить незаконные предвыборные фонды Ричарда Никсона. План, разумеется, дает сбой и приходится действовать по обстоятельствам. Сюжет основан на реальной истории.

«Зубастики», первый сезон



Сериал, основанный на культовой хоррор-комедии 1980-х. В центре сюжета опять прожорливые инопланетные колобки, прогрызающие себе путь через любые препятствия. На этот на Землю они возвращаются по двум причинам — из-за охотника за головами, желающего их истребить, и пропавшего родственника, отставшего после последнего визита. Они приземляются в городе Бербанк, штат Калифорния, и начинают сеять хаос среди школьников и домохозяек.

«Не состарится»



Суровый и тягучий вестерн о небольшом набожном городке, куда прибывает банда убийц и воров и начинает сеять смерть и хаос. В плюсе остается только местный гробовщик, хоронящий жертв. Но в итоге он должен решить, что для него важнее — сохранность семьи или деньги.

«ОА», второй сезон



Первый сезон сериала строился вокруг ненадежного рассказчика в главной роли. До самого конца зритель не знал, где правда, а где вымысел. Второй сезон резко сворачивает в сторону научной фантастики, с параллельными вселенными и переселением между телами. Хотя в центре все равно остается загадка. В данном случае — что случилось с Мишель Ву?

«Однажды в Стокгольме»



Стокгольмский синдром — психологическое состояние, возникающее при захвате заложников, когда заложники начинают симпатизировать и даже сочувствовать своим захватчикам или отождествлять себя с ними. Впервые о нем заговорили в 1973 году во время захвата заложников в Стокгольме. Создатели фильма решили показать, как так получилось, что жертвы в итоге перешли на сторону грабителя.

«Осмос», первый сезон



Французский сериал, исследующий природу любви. Последнее достижение техники, интегрированное прямо в тело, позволяет человеку найти для себя идеального партнера. Однако группа бета-тестеров, собравшаяся для тестирования нового изобретения, быстро понимает, что любовь не так однозначна, как принято считать.

«Плохой коп»



Если актера Ли Сон-гюна и узнают за пределами Кореи, то в первую очередь по роли изворотливого и подлого копа в криминальном боевике «Трудный день». Теперь актер пытается вернуться к успешному образу нечистого на руку стража порядка, у которого цель всегда оправдывает средства. При расследовании гибели напарника полицейскому приходится пройти по самым злачным местам и, пренебрегая законом, иметь дело с не самыми приятными людьми. Не мы такие — жизнь такая. И прочая невыносимая жестокость бытия.

«Похитители тел»



Комедийный сериал об ужасах подростковой беременности. Очень послушная и правильная старшеклассница Сара в первый раз вступила в половые отношения со своим бойфрендом. И на следующий же день проснулась глубоко беременной, на девятом месяце. С помощью своей гиковской подруги Сара выясняет, что тут не обошлось без инопланетного вмешательства, и теперь девушкам и всему городку предстоит сражаться с агрессивными захватчиками.

«Садако»



Первый тизер к очередной попытке перезапуска истории о похождениях злой мертвой девочки, которой нельзя помогать. Маю работает психологом-консультантом в обычной больнице. Однажды ей приходится иметь дело с охраняемой полицией девушкой, но та не помнит ничего из своего прошлого, даже собственное имя. А в это время брат Маю, видеоблогер, для съемок нового видео пробирается в заброшенное сгоревшее здание, где погибло пять человек.

«Слава Сатане?»



«Сатанинский храм» — американская группа гражданских активистов, использующих статус религиозной организации для пропаганды эгалитаризма, социальной справедливости и секуляризма. Группа занимается общественной деятельностью, политическим лоббированием и высмеиванием отношений между государством и христианскими организациями. Документальный фильм исследует истоки движения сатанизма и их цели, заодно демонстрируя, как часто американское правительство, дарующее свободу вероисповедания, опирается исключительно на христианские ценности и традиции.

«Тик», второй сезон



Могучий синий супергерой, честный и непогрешимый Тик вместе с верным напарником Артуром стоит на защите справедливости и закона. Только он (и еще несколько десятков супергероев) может спасти мир. Осталось дело за малым — пройти несколько проверок и убедить правительство, что он достоин его спасти.

«Фосси/Вердон»

Основанный на биографии «Фосси» Сэма Вассона, мини-сериал рассказывает об отношениях легендарного хореографа Боба Фосси и танцовщицы Гвен Вердон. Вместе они создали десятки великих постановок и изменили Бродвей, пока за кулисами кипели страсти, полные ненависти, любви и измен. Авторы проекта хотят показать, что происходило за сценой и как страдали Фосси и Вердон в попытках достичь совершенства.