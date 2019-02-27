Студия Warner может продолжить «Матрицу» и «Безумного Макса»

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В беседе с «Лос-Анджелес Таймс» председателя студии Warner Кевина Цудзихару спросили, какие франшизы они хотели бы перезапустить/вернуть на экраны. В ответ он назвал две серии, которые давно пользуются популярностью у зрителей — «Безумный Макс» и «Матрица».

«В плане полнометражного кино у нас есть такая невероятная франшиза, как „Матрица“. Мы бы хотели поработать с Джорджем Миллером над продолжением франшизы „Безумный Макс“, — говорит Цудзихара. — Нам кажется, что большие возможности также кроются в мультфильмах Looney Tunes и Hanna-Barbera. Мы должны вкладываться и развивать эти франшизы. Несмотря на почтенный возраст, они продолжают интересовать детей».

Слухи о продолжении «Безумного Макса» уже давно бродят по сети. В начале февраля, когда Paramount прекратила работу над «Войной миров Z 2», появилась информация, что студия Warner планирует вернуться в постапокалиптический мир Джорджа Миллера.

В 2017 году источники THR сообщили, что Зак Пенн напишет сценарий новой «Матрицы», которая должна была стать перезапуском всей франшизы. Проект несколько раз упоминали в интернете, но в конечном счете студия решила от него отказаться.

Каких-либо официальных заявлений со стороны студии относительно возможных продолжений/ремейков пока не поступало.

Источник: LA Times

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