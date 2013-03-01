В «Оно 2» использовано самое большое количество крови в истории хоррора

Во время записи передачи «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» Джессика Честейн рассказала, что на съемках «Оно 2» режиссер Андрес Мускетти не стеснялся по максимуму использовать кровь. По словам актрисы, которая играет в сиквеле взрослую Беверли Марш, в фильме зрителей ждет одна из самых кровавых сцен в истории кино.
«Я хочу кое-что сказать, и, думаю, мне за это влетит, но я все равно скажу, — говорит Честейн. — Это может быть спойлером. Но в фильме есть сцена, в которой, по мнению одного из участников съемочной группы, использовано самое большое количество крови за всю историю фильмов ужасов. И я так скажу: на следующий день я кровь из глаз выковыривала. Фальшивую кровь!»
«Оно» — экранизация одноименного бестселлера Стивена Кинга. В центре сюжета — группа ребят из городка Дерри, в канализации которого обитает древний демон. В образе танцующего клоуна Пеннивайза он похищает детей, чтобы подпитываться их страхом. В итоге друзьям удается побороть собственные кошмары и изгнать монстра.
Спустя 27 лет Пеннивайз вновь дает о себе знать, и повзрослевшие герои вынуждены вернуться в родной город, чтобы снова встретиться лицом к лицу с клоуном.
Взрослых членов «Клуба неудачников» сыграли Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, Джеймс Рэнсон, Джей Райан, Айзая Мустафа, Энди Бин и Честейн. Билл Скарсгард вернется в роли клоуна Пеннивайза. Актеры первого фильма появятся в сиквеле во флешбэках.