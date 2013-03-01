Танос из «Войны бесконечности» попал в другие фильмы

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В финале «Войны бесконечности» Танос одержал победу — собрал все камни и стер половину населения всей Вселенной. Выполнив свою почетную миссию, безумный титан отправился на покой. Но оставшиеся супергерои не собираются сидеть без дела и уже готовят дерзкий и рискованный план, способный изменить ситуацию и вернуть жертв Таноса.