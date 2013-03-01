Джош Бролин и Питер Динклэйдж сыграют братьев

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Питер Динклэйдж («Игра престолов») и Джош Бролин («Убийца») исполнят главные роли в комедии «Братья» (Borthers). Этан Коэн, работавший над фильмами «Солдаты неудачи» и «Люди в черном 3», напишет сценарий. Режиссерское кресло на данный момент пустует.

Сюжет проекта не раскрывается. Известно, что Бролин и Динклэйдж сыграют братьев, а весь фильм будет по духу близок к комедии 1988 года «Близнецы» с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни ДеВито.

Эндрю Лазар («Снайпер») спродюсирует комедию совместно с Бролином и Динклэйджем.

14 апреля Динклэйдж вернется на экраны в восьмом сезоне сериала «Игра престолов».

25 апреля Бролин вновь появится в роли Таноса в блокбастере «Мстители: Финал».

Источник: THR

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