Трейлер «Хеллбоя»: Каменным кулаком по концу света

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Дублированный трейлер:

Оригинальный трейлер:

Хеллбой — появился на Земле в 1944 году в результате мистического эксперимента Григория Распутина. Тот рассчитывал использовать его как ключ призыва древнего зла, но вместо этого маленький демон попал в руки американских спецслужб во главе с профессором Брумом. Спустя несколько лет подросший Хеллбой поступает на службу в секретное Бюро паранормальных исследований и обороны, где становится главным защитником человечества от сверхъестественного.

Его новое задание — Нимуэ, она же Владычица озера, ведьма эпохи короля Артура. Магия, которую она практиковала в отсутствие Мерлина, свела Нимуэ с ума, и она стала поклоняться Огдру Джахад — неописуемому злу, обитающему за границей реальности. Безумие стало настолько сильным, что другие ведьмы убили Нимуэ, разорвали на кусочки и раскидали их по всему миру, но спустя годы ей удалось восстановиться.

Новый постер:

Нил Маршалл поставил картину по сценарию, который создатель Хеллбоя Майк Миньола написал совместно с Эндрю Косби и Кристофером Голденом.

Под гримом Хеллбоя скрывается Дэвид Харбор. Вместе с ним в фильме снялись Милла Йовович, Иэн МакШейн, Саша Лэйн и Дэниэл Дэ Ким.

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