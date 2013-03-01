Трейлер «Хеллбоя»: Каменным кулаком по концу света

Хеллбой — появился на Земле в 1944 году в результате мистического эксперимента Григория Распутина. Тот рассчитывал использовать его как ключ призыва древнего зла, но вместо этого маленький демон попал в руки американских спецслужб во главе с профессором Брумом. Спустя несколько лет подросший Хеллбой поступает на службу в секретное Бюро паранормальных исследований и обороны, где становится главным защитником человечества от сверхъестественного.

Его новое задание — Нимуэ, она же Владычица озера, ведьма эпохи короля Артура. Магия, которую она практиковала в отсутствие Мерлина, свела Нимуэ с ума, и она стала поклоняться Огдру Джахад — неописуемому злу, обитающему за границей реальности. Безумие стало настолько сильным, что другие ведьмы убили Нимуэ, разорвали на кусочки и раскидали их по всему миру, но спустя годы ей удалось восстановиться.

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