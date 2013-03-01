Трейлер сериала «Чарли-Зажигай»: Идрис Эльба крутит вертушку

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Идрис Эльба решил показать, что он может быть не только суровым и стойким, и сделал для Netflix комедийный сериал «Чарли-Зажигай». Эльба играет титульного Чарли — диждея и заядлого холостяка, наслаждающегося жизнью. Его вроде бы все устраивает, не хватает только одного — славы и признания. В попытке хоть как-то исправить ситуацию он устраивается на работу к своему знаменитому лучшему другу. Только работка оказывается не из легких, ведь надо присматривать за своенравной дочкой приятеля.

Эльба не понаслышке знаком с диджейским пультом. Прежде чем посвятить себя актерской карьере, он работал диджеем в клубах на востоке Лондона.

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