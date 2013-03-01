Постеры «Игры престолов»: Очередь на Железный трон

В восьмом сезоне «Игры престолов» всему Вестеросу грозит армия мертвых, марширующая с Севера, но большинство людей волнует лишь один вопрос: кто в итоге займет Железный трон? Создатели сериала опубликовали 20 постеров, где предложили к рассмотрению все возможные варианты — от Дайенерис и Серсеи до Червя и Пса.

Восьмой сезон стартует в родном доме Старков, Винтерфелле, куда прибывают Дейенерис и ее войска, готовые захватить Железный престол. Но Серсея, восседающая в столице Вестероса, — меньшая из всех проблем. С Севера идет армия мертвых, возглавляемая Королем Ночи с воскрешенным драконом. Если люди не найдут возможности объединиться, то на землю опустится вечная зима.

Заключительный сезон будет состоять из шести эпизодов, каждый из которых тянет на полноценный фильм. В финале зрителей ждет масштабная битва, каких на телевидении еще не было.

14 апреля восьмой сезон «Игры престолов» будет одновременно доступен зрителям HBO, «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также доступны все прошлые сезоны сериала).

Источник: EW

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