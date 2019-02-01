Рэй Лиотта снимется в приквеле сериала «Клан Сопрано»

СегодняОбсудить0

Рэй Лиотта планирует присоединиться к актерскому составу фильма «Множественные святые Ньюарка» — полнометражного приквела сериала «Клана Сопрано». Лиотта появится на экране вместе с Алессандро Ниволой, Верой Фармигой, Джоном Бернталом, Билли Магнуссеном, Кори Столлом и Майклом Гандольфини, который сыграет молодого Тони.

Лоуренс Коннер и Дэвид Чейз, вместе работавшие над оригинальным криминальным сериалом канала HBO, написали сценарий картины. Алан Тейлор, постановщик сериалов «Игра престолов» и «Рим», занимает режиссерское кресло проекта.

Действие «Множественных святых» развернется в 1960-е в Ньюарке, когда в Нью-Джерси резко начал расти процент афроамериканского населения. Подобный поворот не устроил местных итальянских авторитетов, что привело к вооруженным конфликтам. В центре сюжета окажется Дики Молтисанти, наставник Тони, который учит парня азам управления криминальной империей.

Подробнее о «Клане Сопрано» КиноПоиск рассказывал здесь. Все сезоны сериала доступны по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Источник: Deadline

Смотрите также

Режиссер «Фаворитки» снимет триллер о продажном шерифе

26 февраля

Мэтт Смит получил роль в триллере Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо»

22 февраля

Режиссер «Расплаты» может поставить триллер «Быстрый»

Вчера

Режиссер сериала «Убивая Еву» снимет детектив с Милли Бобби Браун

11 февраля

Главное сегодня

Славься, Рим: Как и зачем Netflix пытался купить «Оскар»

Сегодня

Постеры «Игры престолов»: Очередь на Железный трон

Сегодня

Тест: Угадайте, где Мадонна?

Сегодня

Трейлер сериала «Чарли-Зажигай»: Идрис Эльба крутит вертушку

Сегодня

Премьеры недели: Любовницы юмористов

Сегодня

Рэй Лиотта снимется в приквеле сериала «Клан Сопрано»

Сегодня

Бывший директор Фонда кино возглавит «Кинопрайм»

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании