Рэй Лиотта снимется в приквеле сериала «Клан Сопрано»

Рэй Лиотта планирует присоединиться к актерскому составу фильма «Множественные святые Ньюарка» — полнометражного приквела сериала «Клана Сопрано». Лиотта появится на экране вместе с Алессандро Ниволой, Верой Фармигой, Джоном Бернталом, Билли Магнуссеном, Кори Столлом и Майклом Гандольфини, который сыграет молодого Тони.

Лоуренс Коннер и Дэвид Чейз, вместе работавшие над оригинальным криминальным сериалом канала HBO, написали сценарий картины. Алан Тейлор, постановщик сериалов «Игра престолов» и «Рим», занимает режиссерское кресло проекта.

Действие «Множественных святых» развернется в 1960-е в Ньюарке, когда в Нью-Джерси резко начал расти процент афроамериканского населения. Подобный поворот не устроил местных итальянских авторитетов, что привело к вооруженным конфликтам. В центре сюжета окажется Дики Молтисанти, наставник Тони, который учит парня азам управления криминальной империей.

Подробнее о «Клане Сопрано» КиноПоиск рассказывал здесь. Все сезоны сериала доступны по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Источник: Deadline