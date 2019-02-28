Бывший директор Фонда кино возглавит «Кинопрайм»

Антон Малышев, более пяти лет занимавший пост исполнительного директора Фонда кино, назначен главой фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм». Учредителем фонда выступил миллиардер Роман Абрамович.

Осенью 2018 года РБК сообщило, что Абрамович займется поддержкой российского кино и организует компанию, призванную инвестировать в производство отечественных проектов.

По данным РБК, «Кинопрайм» каждый год планирует инвестировать 1 млрд рублей. Согласно источникам, у продюсеров будет возможность претендовать на финансирование от 20% до 50% производственного бюджета фильма.

Фонд, в свою очередь, готов инвестировать в производство на завершающей стадии — окончания съемок или постпродакшне. «Кинопрайм» будет требовать свою долю прибыли в случае коммерческого успеха проекта.

Малышев оставил Фонд кино в октябре 2018 года. Вместо него пост директора занял Вячеслав Тельнов, работавший директором департамента кинематографии министерства культуры и возглавлявший Госфильмофонд.

Источники: «Ведомости» / РБК