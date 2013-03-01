Британский Netflix вырезал концовку мелодрамы «Дневник памяти»

Пользователи стрим-сервиса Netflix в Великобритании неожиданно обнаружили, что фильм Ника Кассаветиса «Дневник памяти» заканчивается совсем не так, как они помнят. Вместо трогательной концовки, где пожилые возлюбленные умирают в объятиях друг друга, британская версия быстро заканчивается кадрами с птицами, летящими над озером.

Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс сыграли в «Дневнике памяти» Ноя и Элли — молодых возлюбленных из разных слоев общества. Повествование ведется от лица пожилого Ноя, который рассказывает Элли, страдающей от деменции, историю их любви.

В финале Элли на короткое время вновь вспоминает Ноя, и они, обнявшись, засыпают вечным сном. Над этой душераздирающей, но милой концовкой было пролито немало зрительских слез, и многих пользователей Netflix не устроило решение стрим-сервиса лишить историю достойного завершения.

«Только что посмотрел „Дневник памяти“ на Netflix, и кто-то вырезал концовку?! Почему?!»