Сценарист «Базы Куантико» напишет сериал о диснеевских злодеях

Стрим-сервис Disney+ готовит сериал «Книга чар» (Book of Enchantment) — многосерийную экранизацию романов Серены Валентино о диснеевских злодеях. Майкл Ситцман («База Куантико») разрабатывает проект, уже написал сценарий пилотного эпизода и составил план для будущих серий. Ситцман также возьмет на себя роль шоураннера сериала.

Книги Валентино рассказывают истории знаменитых диснеевских злодеев — от Урсулы из «Русалочки» до матушки Готель из «Рапунцель». На данный момент выпущено пять книг серии. Шестая увидит свет летом этого года, а седьмая находится в работе.

Подробности проекта отсутствуют, но, согласно источникам, «Книга чар» должна объединить разных персонажей в одну масштабную историю.

Студия Disney активно работает над созданием контента для будущей стрим-платформы. На данный момент в производстве находятся сериалы с героями киновселенной Marvel и «Звездных войн». Также на Disney+ выйдут ремейк «Классного мюзикла» и новая версия мультфильма «Леди и Бродяга».

Источник: Deadline