Рами Малек может сыграть главного злодея в «Бонде 25»

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Как сообщают источники, MGM и Eon готовятся в ближайшее время завершить переговоры с лауреатом премии «Оскар» Рами Малеком. Актеру предлагают исполнить роль главного злодея в 25-м фильме о Джеймсе Бонде, носящем рабочее название «Шаттерхэнд». Дэниэл Крэйг в очередной раз сыграет агента 007, а режиссерское кресло проекта занимает Кэри Фукунага.

Согласно источникам, продюсеры давно хотели видеть Малека в «Бонде 25», но актеру мешал рабочий график, так как он был занят на съемках сериала «Мистер Робот». Однако теперь им удалось найти возможность без лишних проблем задействовать актера в двух проектах. Контракт пока не подписан, так как обе стороны ждали, получит ли Малек «Оскар», что скажется на его гонораре.

Кроме этого, сообщается, что Фукунага планирует предложить Билли Магнуссену роль оперативника ЦРУ, действующего параллельно с Бондом. Подтверждения или опровержения этой информации не поступало, но источники уточняют, что Фукунага специально переписал персонажа под возраст Магнуссена.

Фукунага и Магнуссен ранее вместе работали над сериалом «Маньяк». После этого режиссер собирался взять актера на роль в байопике о композиторе Леонарде Бернстайне, но проект был закрыт.

Продюсеры также продолжают поиски двух новых девушек Бонда: одна будет оперативницей МИ-6, а другая — вольным агентом в духе героини Ольги Куриленко в «Кванте милосердия». По слухам, на одну из этих ролей рассматривают Лупиту Нионго.

Рэйф Файнс, Леа Сейду и Наоми Харрис вернутся в «Бонде 25» в знакомых ролях.

Источник: Variety

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