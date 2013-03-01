Канал Fox заказал шесть новых эпизодов сериала «Беверли-Хиллз 90210»

Знаменитый подростковый сериал «Беверли-Хиллз 90210» возвращается на экраны в виде шестисерийного мини-сериала «90210». Дженни Гарт, Йен Зиринг, Брайан Остин Грин, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли и Гэбриэлль Картерис вернутся в знакомых ролях.
Майк Чесслер и Крис Альбергини, сценаристы ремейка «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение», напишут и спродюсируют проект.
«90210» не будет перезапуском или прямым продолжением. Актеры сыграют повзрослевшие версии своих персонажей, которые не виделись 19 лет после окончания оригинального сериала. Снова встретиться их заставляет идея одного из них — устроить перезапуск «Беверли-Хиллз 90210». Только запустить новую версию будет не так просто.
Премьера сериала «Беверли-Хиллз 90210» состоялась в 1990 году. Проект рассказывал о группе старшеклассников, которые живут, любят и ссорятся в престижном районе Лос-Анджелеса. Проект был чрезвычайно популярным и просуществовал 10 сезонов, завершившись в 2000-м. Сериал послужил основой для нескольких спин-оффов, включая «Мелроуз Плэйс» и «Агентство моделей».
В 2008 году канал CW представил ремейк «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение», где в небольших ролях появились Спеллинг, Гарт и Шэннен Доэрти.
Источник: Variety