Уилл Смит не вернется в роли Дэдшота в «Отряде самоубийц 2»

Мастер-снайпер Дэдшот в исполнении Уилла Смита не появится в перезапуске «Отряда самоубийц», сообщает Variety. Основная причина отказа от проекта — загруженный график актера. Источники уточняют, что Смит и студия Warner расстались по обоюдному согласию.

Новую версию «Отряда самоубийц» разрабатывает Джеймс Ганн, режиссер «Стражей Галактики». Подробностей проекта нет, но, согласно источникам, картина не будет прямым продолжением фильма Дэвида Эйра и вместо этого представит совершенно новую секретную команду негодяев на службе правительства. Кто именно войдет в отряд Ганна, не уточняется.

При этом Warner хотела, чтобы главные звезды первого фильма — Смит и Марго Робби — вернулись в знакомых ролях. По данным источников Forbes, Робби должна появиться в «Отряде самоубийц 2», но официальное подтверждение пока не поступало.

Представители студии или Смита не никак не прокомментировали информацию.

Дэдшот — идеальный снайпер, способный поразить цель на любом расстоянии и под любым углом. Вместе с Харли Квинн, Капитаном Бумерангом, Убийцей Кроком и Дьябло он вошел в состав «Отряда самоубийц» — секретной команды, созданной Амандой Уоллер для выполнения тайных операций. Критики плохо приняли картину, что не помешало ей стать хитом проката. Лента собрала 746 млн долларов при бюджете в 175 млн долларов.

23 мая зрители смогут увидеть Смита в фильме студии Disney «Аладдин».

Источник: Variety