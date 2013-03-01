«Аквамен 2» выйдет в декабре 2022 года

Студия Warner выбрала дату премьеры для продолжения блокбастера «Аквамен». Второй фильм появится на экранах кинотеатров 16 декабря 2022 года. Дэвид Лесли Джонсон напишет сценарий сиквела. На данный момент неизвестно, займет ли Джеймс Ван режиссерское кресло проекта — все зависит от текста Джонсона.

«Аквамен» вышел в декабре 2018 года и в итоге стал самым успешным фильмом по комиксам DC. При бюджете в 160 млн долларов картина собрала в мировом прокате 1,13 млрд долларов. Студия Warner быстро дала сиквелу зеленый свет, но долгое время о продолжении ничего не было известно.

Кроме продолжения, студия начала работу над спин-оффом, который расскажет о глубоководных монстрах, появившихся в первом фильме. Ноа Гарднер и Эйдан Фицджеральд напишут сценарий.

Аквамен впервые появился на страницах комиксов в ноябре 1941 года. Сын царицы Атлантиды и обычного смотрителя маяка, он унаследовал от матери суперсилу и способность контролировать рыб, а от отца — сострадание и человечность. В поп-культуре Аквамен давно стал главным источником шуток о супергероях.

В 2014 году Зак Снайдер и студия Warner выбрали на эту роль Джейсона Момоа, отказавшись от типичного образа блондина. В исполнении Момоа Аквамен дебютировал на большом экране в блокбастере «Бэтмен против Супермена», а полностью появился уже в «Лиге справедливости». «Аквамен» — первый сольный фильм о подводном супергерое.