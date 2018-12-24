Объявлены номинанты 32-й кинопремии «Ника»

Лидерами по количеству номинаций Российской академии кинематографических искусств «Ника» стали фильмы «Лето» Кирилла Серебренникова и «Война Анны» Алексея Федорченко — у них по 12 и 10 номинаций соответственно, включая «Лучший игровой фильм». В этой категории также соревнуются «Довлатов» Алексея Германа-мл., «История одного назначения» Авдотьи Смирновой и «Человек, который удивил всех» Алексея Чупова и Наташи Меркуловой.

По словам представителя дирекции «Ники» Ирины Ильичевой, в этом году было подано 124 заявки — в полтора раза больше, чем в прошлом. Ильичева также отметила, что 32-я премия «Ника» впервые отметит режиссера монтажа, а специальный приз «Честь и достоинство» им. Эльдара Рязанова получит грузинский режиссер Отар Иоселиани. Еще один специальный приз — от совета академии «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа» за 2018 год — вручат сериалу «Домашний арест». В номинации «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» будет отмечена кинокритик Ирина Рубанова.

Список номинантов этого года выглядит так:

Лучший игровой фильм