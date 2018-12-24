Объявлены номинанты 32-й кинопремии «Ника»

Лидерами по количеству номинаций Российской академии кинематографических искусств «Ника» стали фильмы «Лето» Кирилла Серебренникова и «Война Анны» Алексея Федорченко — у них по 12 и 10 номинаций соответственно, включая «Лучший игровой фильм». В этой категории также соревнуются «Довлатов» Алексея Германа-мл., «История одного назначения» Авдотьи Смирновой и «Человек, который удивил всех» Алексея Чупова и Наташи Меркуловой.
По словам представителя дирекции «Ники» Ирины Ильичевой, в этом году было подано 124 заявки — в полтора раза больше, чем в прошлом. Ильичева также отметила, что 32-я премия «Ника» впервые отметит режиссера монтажа, а специальный приз «Честь и достоинство» им. Эльдара Рязанова получит грузинский режиссер Отар Иоселиани. Еще один специальный приз — от совета академии «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа» за 2018 год — вручат сериалу «Домашний арест». В номинации «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» будет отмечена кинокритик Ирина Рубанова.
Список номинантов этого года выглядит так:
Лучший игровой фильм
Лучший неигровой фильм
Лучший анимационный фильм
Лучшая мужская роль
Лучшая женская роль
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучшая режиссерская работа
Лучшая сценарная работа
Лучшая операторская работа
Лучшая музыка к фильму
Лучшая работа звукорежиссера
Лучшая работа художника
Лучшая работа художника по костюмам
Лучшая работа режиссера монтажа
Лучший фильм стран СНГ и Балтии
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Открытие года
Церемония вручения премии «Ника» состоится 30 марта в театре «Русская песня».
Источники: ТАСС, Intermedia