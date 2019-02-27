Джордж Р. Р. Мартин отказался от камео в восьмом сезоне «Игры престолов»

Автор «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин признался в беседе с Entertainment Weekly, что шоураннеры сериала предлагали ему появиться в небольшом камео в восьмом сезоне. Писатель, однако, решил отказаться и вместо этого сосредоточится на книге «Ветра зимы».

«Дэвид и Дэн (Бениофф и Уайсс, создатели сериала — Прим. ред.) пригласили меня сняться в камео в одном из финальных эпизодов, и я подумывал согласиться, — вспоминает Мартин о предложении отправиться из родного Нью-Мексико в Северную Ирландию. — Но я понял, что не готов ради камео тратить время на возвращение из Белфаста».

Это уже второе несостоявшееся появление Мартина в «Игре престолов». Ранее писатель рассказывал, что у него было камео в пилотном эпизоде, который в итоге был полностью переснят.

«Было камео в оригинальном пилоте, от которого отказались, — говорит Мартин. — Я был одним из гостей на свадьбе Дэни. Но тогда ее играла Тэмзин Мёрчант, так что весь отснятый материал пришлось выкинуть, когда на роль взяли Эмилию Кларк».

Ранее канал HBO представил очередной ролик с подборкой будущих проектов, среди которых нашлось место и для восьмого сезона «Игры престолов». Несколько секунд показывают, как в Винтерфелл прибывает армия Дайенерис вместе с драконом.