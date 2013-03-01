Rotten Tomatoes отменил возможность комментировать фильмы до премьеры

Руководство сайта Rotten Tomatoes, главного интернет-агрегатора кинорецензий, внесло изменение в систему подсчета зрительских рейтингов будущих релизов. Отныне пользователи ресурса не смогут комментировать проекты до их выхода в прокат.

Решение было принято, после того как на страницах «Капитана Марвел» и девятого эпизода «Звездных войн», проектов, которым только предстоит появиться в кинотеатрах, начали активно возникать негативные комментарии и зрительские оценки. Супергеройский блокбастер ругали за «пропаганду феминизма», а фильм Джей Джей Абрамса — за «Последних джедаев». Ранее похожая ситуация произошла с «Черной Пантерой».

В результате рейтинг ожидания картин оказался искусственно занижен. В случае «Капитана Марвел» он упал до 29%.

При этом Rotten Tomatoes не собирается полностью запрещать пользователям комментировать проекты. Просто теперь эта функция будет доступна исключительно после премьеры фильма. Теперь пользователи портала смогут лишь указать, планируют ли они посмотреть фильм или нет.

Некоторые пользователи сети решили, что таким образом авторы сайта прогибаются под нажимом студии Disney, которую давно обвиняют в подкупе критиков. В данном случае стоит напомнить, что Rotten Tomatoes на самом деле принадлежит Warner, и сайту нет резона помогать конкурентам.

Источник: Rotten Tomatoes