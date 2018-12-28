Тома Круза и Джеймса Кэмерона вырезали из мультфильма «Человек-паук»

В беседе с Collider режиссеры мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» Боб Персичетти, Питер Рэмзи и Родни Ротман рассказали о вырезанной шутке, построенной вокруг несостоявшегося фильма Джеймса Кэмерона о ползучем супергерое и с Томом Крузом в главной роли.

«Там много всего пришлось вполне разумно вырезать, но эти удаленные моменты дают понять, как все эти годы шел творческий процесс, — говорит Ротман. — Долгое время в проекте были сцены, где Майкл учится быть Человеком-пауком не по комиксам, а с помощью фильмов. Во вселенной Майлза была версия фильма о Человеке-пауке настоящем, но ее снял Джеймс Кэмерон, а Том Круз сыграл Спайди. Да, Спайди. И там Джеймс Кэмерон, Спайди и Том Круз обсуждают фильм в комментариях к фильму».

«Да, в прямом смысле режиссерские комментарии с участием Тома Круза», — подтвердил Рэмзи.

«И Человек-паук в качестве приглашенной звезды», — добавил Ротман.

«Он был экспертом на съемочной площадке», — заключил Рэмзи.

Режиссеры имеют в виду реально существовавший в 1990-х проект, когда Кэмерон планировал поставить «Человека-паука». Предполагается, что Леонардо ДиКаприо должен был сыграть Питера Паркера, а Арнольд Шварценеггер — Доктора Осьминога. Круза планировали одеть в красно-синее трико в другой версии, которую в 1980-е разрабатывала студия Cannon Films.

В конечном итоге вся шутка оказалась слишком громоздкой и требовала чрезмерно продолжительного объяснения, так что от нее пришлось отказаться. «Тот факт, что нам потребовалось почти три минуты, чтобы объяснить эту идею, дает понять, почему она не попала в фильм», — признался Ротман.

Мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» плохо стартовал в прокате, но в итоге смог собрать 359 млн долларов и отбить бюджет. Скромные сборы в итоге компенсировались волной позитивной критики и победой на «Оскаре-2019», где он взял приз в номинации «Лучший анимационный фильм».

Источник: Collider