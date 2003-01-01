Трейлер хоррора «Яга. Кошмар темного леса»: Рука, качающая колыбель

Картина рассказывает о молодых родителях, переехавших с двумя детьми в новую квартиру на окраине города, где для маленькой дочери приходится взять няню — заботливую женщину, которая нравится всей семье. Всей, кроме старшего сына Егора. Ему кажется, что няня ведет себя странно, только взрослые ему не верят.

Все меняется, когда Егор, вернувшись домой, не находит никаких следов ни няни, ни маленькой сестры, а родители пребывают в странном трансе и даже не помнят, что у них была дочь. Мальчику ничего не остается, кроме как самому отправиться на поиски девочки. Именно тогда он понимает, что все это время рядом с ними жил древний славянский демон, известный в народе как Яга.

Продюсерами проекта выступают Александр Роднянский и Сергей Мелькумов. В фильме снялись Марьяна Спивак, Алексей Розин, Светлана Устинова и Игорь Хрипунов.