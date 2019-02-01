DreamWorks начала работу над сиквелом «Кота в сапогах»

Боб Персичетти, получивший вместе с Питером Рэмзи и Родни Ротманом «Оскар» за мультфильм «Человек-паук: Через вселенные», поставит для DreamWorks Animation продолжение «Кота в сапогах».

«Кот в сапогах» — спин-офф второго «Шрека», героем которого стал персонаж Антонио Бандераса. В сольном проекте очаровательный Кот вместе с Шалтай-Болтаем и сообразительной Кисой вознамерился украсть Гусыню, несущую золотые яйца.

Мультфильм увидел свет в 2011 году, собрал в прокате внушительные 554 млн долларов (при заявленном бюджете в 130 млн долларов) и в 2012-м был номинирован на премию «Оскар». Студия быстро запустила в производство продолжение с постановщиком первой части в режиссерском кресле, но в скором времени проект исчез с радаров.

Сиквел пока находится на самой ранней стадии разработки, и у него нет даже примерной даты релиза.

Кроме «Кота в сапогах 2», DreamWorks планирует перезапустить «Шрека» и вернуть знакомых героев на экраны.

Источник: Deadline