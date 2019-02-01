Лука Гуаданьино снимет для HBO сериал «Мы те, кто мы есть»

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Режиссер «Суспирии» и «Назови меня своим именем» Лука Гуаданьино разработает для канала HBO драматический мини-сериал «Мы те, кто мы есть» (We Are Who We Are). Cовместно с Паоло Джордано и Франческой Маньери Гуаданьино напишет сценарий восьмисерийного проекта и поставит несколько эпизодов сериала.

В центре сюжета — молодой Фрейзер Уилсон, 14-летний подросток из Нью-Йорка, по воле родителей оказавшийся на военной базе в Италии. Там он знакомится с другими ребятами, включая Кейтлин Харпер, с которой у него завязываются отношения. Вместе с друзьями они наслаждаются солнцем, морем и пляжем, но внутри Фрейзер скучает по своему другу Марку, который остался в Штатах. Все усложняет местный военнослужащий Джейсон, к которому Фрейзер начинает испытывать романтические чувства.

Кроме сериала, Гуаданьино по-прежнему работает над продолжением мелодрамы «Назови меня своим именем». По словам режиссер, сиквел обязательно состоится, а по сюжету Элио и Оливер должны вновь встретиться, но уже в Париже.

Старт производства «Мы те, кто мы есть» запланирован на начало мая. Релиз сериала ожидается в первой половине 2020 года.

Источник: Observer

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