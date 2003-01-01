Режиссер «Расплаты» может поставить триллер «Быстрый»

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Студия Warner начала переговоры с Гэвином О’Коннором и предлагает постановщику занять режиссерское кресло фильма «Быстрый» (Fast). Тейлор Шеридан написал сценарий триллера и планировал лично поставить картину, но в итоге не смог достигнуть договоренности со студией.

Проект рассказывает о бывшем оперативнике спецслужб, которого нанимает агентство по наркоконтролю, чтобы тот возглавил отряд для проведения тайной операции по поимке наркобаронов под защитой ЦРУ.

Шеридан планировал снять в этой роли Криса Пратта, но теперь после ухода первого с поста режиссера участие актера в фильме оказалось под вопросом.

Сейчас О’Коннор заканчивает работу над спортивной драмой «Торренс», он поставил несколько эпизодов сериала «Город на холме». В рабочем графике режиссера значится несколько проектов, включая сиквел «Расплаты», но источники утверждают, что именно «Быстрый» станет его следующим фильмом.

Источник: Variety

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