Алехандро Гонсалес Иньярриту возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Четырехкратный лауреат премии «Оскар» Алехандро Гонсалес Иньярриту назначен президентом жюри 72-го Каннского кинофестиваля. Режиссер станет первым мексиканским кинематографистом, занявшим этот пост.

«Каннский фестиваль был важен для меня с самого начала моей карьеры, — говорит Иньярриту в заявлении. — Для меня большая честь возглавить жюри в этом году. Кино течет в жилах нашей планеты, и этот фестиваль давно стал ее сердцем. У нас в жюри будет невероятная возможность увидеть новые, превосходные работы коллег со всей планеты. Это потрясающая ответственность, которую мы примем на себя с энтузиазмом и любовью».

История Иньярриту и Канн началась в 2000 году, когда режиссер представил на фестивале свой дебют «Сука-любовь». Премьера фильма прошла в рамках «Недели критиков», где лента получила Гран-при прессы. В 2001-м картина была выдвинута на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В последующие годы Иньярриту регулярно возвращался на Лазурный Берег с новыми проектами.

72-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

Источник: Variety