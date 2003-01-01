Мегатрейлер «Звездных войн»: 10 фильмов за пять минут

Тофер Грейс совместно с Джеффом Йорксом создали пятиминутный ролик под названием «Звездные войны: Всегда» (Star Wars: Always), в котором объединили десять фильмов фантастической франшизы. Грейс и Йоркс начинают трейлер с «Новой надежды» , представляя Люка Скайуокера, вплетают в повествование моменты из приквелов и спин-оффов и в итоге приходят к трилогии сиквелов .

О пристрастии Грейса к монтажу известно уже давно. В 2012 году он переработал приквелы «Звездных войн» и превратил трилогию в 85-минутный фильм. Ему удалось устроить небольшой показ для группы знакомых специалистов, но проблемы с правами лишили его возможности выпустить собственную версию в мир.

После съемок в «Черном клановце» Спайка Ли, где Грейс сыграл американского националиста, расиста и отрицателя холокоста Дэвида Дюка, на актера навалилась депрессия, и он взялся за «Хоббита» Питера Джексона. Грейс планирует уложить 474 минуты трех фильмов в одну двухчасовую картину.

«Мне кажется, „Хоббит“ должен был стать одним фильмом, и многие со мной согласятся», — признался Грейс в августе 2018-го.

19 декабря «Звездные войны» вернутся в кинотеатры с девятым эпизодом.