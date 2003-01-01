Трейлер фильма «Покемон: Детектив Пикачу»: Настоящий детектив

Детектив Пикачу — лучший сыщик Райм Сити. Он способен распутать любое дело, всегда выйдет на след убийцы и мастерски ведет допросы. Есть только одна проблема. Пикачу — покемон и его речь никто не понимает. У него был напарник, но тот бесследно пропал и теперь детектив остался в полном одиночество, не способный найти ответы на важную загадку.

Спасение приходит в виде сына напарника, 21-летнего Тима Гудмана, который, как и отец, способен понимать речь Пикачу. Им не планировал связываться с покемоном, но Пикачу уговаривает его помочь найти пропавшего, а заодно выяснить, почему по всему городу исчезают другие покемоны.

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