Трейлер фильма «Покемон: Детектив Пикачу»: Настоящий детектив

Детектив Пикачу — лучший сыщик Райм Сити. Он способен распутать любое дело, всегда выйдет на след убийцы и мастерски ведет допросы. Есть только одна проблема. Пикачу — покемон и его речь никто не понимает. У него был напарник, но тот бесследно пропал и теперь детектив остался в полном одиночество, не способный найти ответы на важную загадку.
Спасение приходит в виде сына напарника, 21-летнего Тима Гудмана, который, как и отец, способен понимать речь Пикачу. Им не планировал связываться с покемоном, но Пикачу уговаривает его помочь найти пропавшего, а заодно выяснить, почему по всему городу исчезают другие покемоны.
Дублированный трейлер:
Оригинальный трейлер:
Постер:
«Покемон: Детектив Пикачу», основанный на видеоигре «Великий детектив Пикачу» — первая игровая экранизация игр о покемонах. До этого забавные животные, обладающие разнообразными способностями, появлялись исключительно в мультфильмах, но здесь создатели решили использовать графику, из-за чего карманные монстры прибавили в реалистичности. Зато главный герой разговаривает голосом Райана Рейнольдса.