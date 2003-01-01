Популярность церемонии «Оскар» выросла впервые с 2014 года

Согласно данным канала ABC, рейтинг 91-й церемонии вручения премии «Оскар» вырос по сравнению с показателями 2018 года. В этом году награждение посмотрели 29,6 млн зрителей, тогда как в 2018-м, когда ведущим был Джимми Киммел, лишь 26,5 млн зрителей — самый низкий показатель для трансляции.

Таким образом зрительская аудитория «Оскара-2019» выросла на 12%, сделав ее самой популярной за последние два года. Это первый прирост для церемонии с 2014 года, когда награждение вела Эллен ДеДженерес. Тогда трансляция привлекла 43 млн зрителей. До этого подобными цифрами мог похвастаться только финал сериала «Друзья», вышедший в 2004 году.

Эксперты предполагают, что зрителей привлекли громкие имена среди основных номинантов. В этом году за главный приз сражались, среди прочих, «Черная Пантера», «Богемская рапсодия» и «Звезда родилась» — три фильма, показавших в прокате очень хорошие результаты.

Падение просмотров сейчас происходит повсеместно с большинством телетрансляций: зрительские привычки сильно изменились, особенно по сравнению с 2014 годом. Организаторы «Оскара» это понимали и всеми силами пытались привлечь зрителя. По пути к награждению, правда, случилось несколько просчетов, среди которых несостоявшаяся категория «Самый популярный фильм», куда планировали согнать блокбастеры, и попытка вырезать из трансляции вручение премии в четырех номинациях.

Церемонию должен был провести Кевин Харт, но в итоге был уволен с этого поста из-за старых гомофобных шуток, и все награждение прошло без ведущего. Его отсутствие помогло трансляции: она прошла быстро, без лишних задержек и уложилась в 3 часа 13 минут. На 41 минуту меньше, чем в 2018 году.

С результатами церемонии можно ознакомиться здесь.

Источник: Collider