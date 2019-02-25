Мини-сериалы Marvel будут частью общей киновселенной

На данный момент студия Marvel работает над несколькими мини-сериалами с героями популярной киновселенной. И, в отличие от «Сорвиголовы», «Карателя» и других проектов, созданных совместно с Netflix, новые сериалы будут существовать в рамках устоявшейся кинофраншизы.

«За производство отвечает студия Marvel, — рассказал Кевин Файги в интервью ComicBook.com. — Они будут полностью вплетены в настоящее, прошлое и будущее киновселенной Marvel».

В производство уже запущено три мини-сериала. Майкл Валдрон разрабатывает сериал «Локи» о ранних приключениях бога-трикстера. Жаклин Шеффер напишет сценарий проекта о Вижене и Алой Ведьме, а сериал за авторством Малкольма Спэллмана расскажет о приключениях Зимнего Солдата и Сокола, друзей Капитана Америка.

В том же интервью Файги признался, что в ближайшее время студия не планирует заявлять о новых проектах киновселенной. Будущее франшизы станет яснее лишь после выхода фильма «Человек-паук: Вдали от дома», релиз которого состоится 4 июля.

«Как это было всегда, мы не собираемся объявлять, что произойдет после „Финала“ или „Человека-паука“, пока эти фильмы не выйдут в прокат, — говорит продюсер. — Как фанат, вы знаете, что у нас в запасе огромное количество потенциала, дополнительных персонажей, историй и групп персонажей, с которым мы продолжим играть».

Сейчас точно известно, что Marvel работает над сольным фильмом о Черной Вдове, над картиной о мастере единоборств Шан-Чи, экранизацией «Вечных» и сиквелами «Черной Пантеры» и «Доктора Стрэнджа». Файги не раскрыл подробностей, но в беседе с Collider намекнул, что проекты после «Вдали от дома» будут по-своему другими и уникальными.

«Мы, определенно, продолжим использовать знакомых персонажей, — рассказал Файги. — Но также хотим представлять героев, о которых большинство зрителей в мире никогда не слышало, как со „Стражами Галактики“ или Мстителями до „Мстителей“. И таких много. Вечные идут все вместе, но нам нравится идея представить команду, сделать фильм сразу о команде, а не по отдельности, как было с первыми „Мстителями“. Скорее, как со „Стражами“, но не по духу, а в плане представления новой группы персонажей. Вы спросили о 1960-х и 1970-х. Джек Кёрби сделал с Вечными потрясающую и эпичную историю, которая растянулась на десятки тысяч лет. Ничего подобного мы раньше не делали, и поэтому это одна из идей, которая нам нравится для киновселенной после „Финала“».

7 марта супергеройская франшиза вернется на экраны с блокбастером «Капитан Марвел».