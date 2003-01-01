Режиссер «Фаворитки» снимет триллер о продажном шерифе

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Йоргос Лантимос выбрал свой следующий режиссерский проект. Постановщик займется экранизацией остросюжетного романа Джима Томпсона «Население: 1280 человек» («Pop. 1280»). Лантимос напишет сценарий адаптации.

Книга Томпсона, вышедшая в 1964 году, рассказывает о Нике Кори, шерифе округа Поттс. На первый взгляд он кажется недалеким и совершенно безобидным полицейским маленького городка (население — 1280 душ), но под маской простака скрывается мастер-манипулятор, использующий человеческие желания для достижения собственных целей.

Незаметно для всех Кори контролирует деятельность большинства преступников округи. Случайный просчет ставит его в неприятное положение: он рискует потерять свое теплое местечко и лишиться власти. Чтобы сохранить идеально налаженную криминальную машину, Кори начинает кампанию, полную обмана и запугивания.

На данный момент проект находится на самой ранней стадии разработки, и у него нет точного актерского состава или примерной даты релиза.

Последний фильм Лантимоса «Фаворитка» получил 10 номинаций на премию «Оскар», но в конечном итоге одержал победу лишь в одной категории — «Лучшая женская роль» (Оливия Колман).

Источник: THR

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