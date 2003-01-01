Бокс-офис России: И пришел дракон

1. «Как приручить дракона 3» (1-я неделя), 667 млн рублей, 2,6 миллиона зрителей, 44 199 сеансов
Возвращение на экраны франшизы DreamWorks Animation, предыдущая часть которой выходила пять лет назад, выдалось триумфальным. Стартовые сборы триквела на 20% превзошли результаты первого уик-энда «Как приручить дракона 2» (417 млн рублей). Третьи «Драконы» продемонстрировали второй старт среди анимационных проектов в новейшей истории российского проката. Больше собирали только «Миньоны» (779 млн рублей).
2. «Алита: Боевой ангел» (2-я неделя), 134 млн рублей (-61%), 471 тысяча зрителей, 20 890 сеансов
На второй неделе «Алита» потеряла 61% стартового заработка. Это падение сильнее, чем у «Валериана и города тысячи планет» (-57%) и «Первому игроку приготовиться» (-55%). Впрочем, благодаря превью в IMAX и D-Box проект Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса пока опережает график обоих аналогов. Общая касса «Алиты» составляет 637 млн рублей. Фантастический боевик нацелился на 800 млн рублей итоговых сборов.
3. «Громкая связь» (2-я неделя), 115 млн рублей (-47%), 394 тысячи зрителей, 14 646 сеансов
Сборы нового проекта «Квартета И» после 11 дней проката составляют 379 млн рублей. Уже на этой неделе ремейк «Идеальных незнакомцев» превзойдет финальный результат комедии «О чем говорят мужчины. Продолжение» (392 млн рублей). До планки, заданной самым успешным фильмом «Квартета» — «О чем еще говорят мужчины» (565 млн рублей) — и уж тем более «Я худею» (635 млн рублей), добраться не суждено. Впрочем, продюсеров «Громкой связи» и без этого можно поздравить с впечатляющим успехом.
4. «Тобол» (1-я неделя), 72 млн рублей, 275 тысяч зрителей, 14 468 сеансов
Очередной сериал Первого канала, обзаведшийся полнометражным тизером, стартовал на уровне «Поддубного» (70 млн рублей в первый уик-энд). Средняя посещаемость (19 человек на одном сеансе) — восьмая в топ-10.
5. «Зеленая книга» (5-я неделя), 30 млн рублей (-33%), 93 тысячи зрителей, 2370 сеансов
Обладатель главного «Оскара» продолжает уверенно зарабатывать в России. В копилке «Зеленой книги» уже 396 млн рублей. Средняя посещаемость по-прежнему держится на высоком уровне (39 человек на одном сеансе). Церемония вручения наград Американской киноакадемии должна дать прокату фильма дополнительный импульс. Вопрос сейчас стоит так: удастся ли «Зеленой книге» преодолеть планку в 500 млн рублей?
6. «Омен: Перерождение» (1-я неделя), 25 млн рублей, 88 тысяч зрителей, 4664 сеанса
Проект, не имеющий никакого отношения к знаменитой франшизе, показал лучший старт среди зарубежных хорроров, выходивших в 2019-м. Впрочем, главные кассовые хиты в этом жанре еще впереди, и пока фанатам ужасов приходилось довольствоваться инди-фильмами категории Б.
7. «Власть» (1-я неделя), 22 млн рублей, 57 тысяч зрителей, 2693 сеанса
Сатирическая биография Дика Чейни стартовала хуже, чем «Игра на понижение» (31 млн рублей в первый уик-энд), предыдущий проект режиссера Адама МакКея с Кристианом Бэйлом в главной роли. Дело в главном герое фильма. Бывший вице-президент США и хитросплетения американской политической жизни, в которых он участвовал, не слишком сильно интересуют среднестатистического посетителя российских кинотеатров. Фильм предсказуемо собрал около половины своей кассы в Москве.
8. «Семь ужинов» (2-я неделя), 19 млн рублей (-70%), 77 тысяч зрителей, 5732 сеанса
Комедия Кирилла Плетнева за 11 дней проката заработала 97 млн рублей. По итогам следующего уик-энда фильм преодолеет отметку в 100 млн рублей за пределам топ-10 и закончит широкий прокат.
9. «ЛЕГО Фильм 2» (3-я неделя), 14 млн рублей (-75%), 65 тысяч зрителей, 3590 сеансов
Анимационный проект Warner Animation Group сходит со сцены с весьма средними показателями. Общие сборы фильма (205 млн рублей) больше, чем у «Ниндзяго» (199 млн рублей), но меньше, чем у первого «ЛЕГО Фильма» (224 млн рублей с учетом СНГ). За пять лет существования расширить аудиторию в России этой франшизе не удалось.
10. «Клаустрофобы» (3-я неделя), 12 млн рублей (-76%), 44 тысячи зрителей, 1930 сеансов
Триллер Sony сохраняет 12-миллионное отставание от графика «Коматозников». Прошлогодний триллер студии на аналогичный период заработал 221 млн рублей против 209 млн рублей у «Клаустрофобов».
На второй неделе работы «Как приручить дракона 3» дистрибьюторы выпускают фильмы с относительно скромным кассовым потенциалом. Среди них триллер Клинта Иствуда «Наркокурьер» и комедийный хоррор «Счастливого нового дня смерти». Не останутся без зрелищ поклонницы российских комедий: за неделю до 8 марта в прокат выходят «Любовницы» с Паулиной Андреевой, Юлией Александровой и Александрой Бортич в главных ролях. Кроме того, в пятницу стартует «Юморист» Михаила Идова.