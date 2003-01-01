Бокс-офис России: И пришел дракон

1. «Как приручить дракона 3» (1-я неделя), 667 млн рублей, 2,6 миллиона зрителей, 44 199 сеансов Возвращение на экраны франшизы DreamWorks Animation, предыдущая часть которой выходила пять лет назад, выдалось триумфальным. Стартовые сборы триквела на 20% превзошли результаты первого уик-энда «Как приручить дракона 2» (417 млн рублей). Третьи «Драконы» продемонстрировали второй старт среди анимационных проектов в новейшей истории российского проката. Больше собирали только «Миньоны» (779 млн рублей).

2. «Алита: Боевой ангел» (2-я неделя), 134 млн рублей (-61%), 471 тысяча зрителей, 20 890 сеансов

4. «Тобол» (1-я неделя), 72 млн рублей, 275 тысяч зрителей, 14 468 сеансов

Очередной сериал Первого канала, обзаведшийся полнометражным тизером, стартовал на уровне «Поддубного» (70 млн рублей в первый уик-энд). Средняя посещаемость (19 человек на одном сеансе) — восьмая в топ-10.

5. «Зеленая книга» (5-я неделя), 30 млн рублей (-33%), 93 тысячи зрителей, 2370 сеансов Обладатель главного «Оскара» продолжает уверенно зарабатывать в России. В копилке «Зеленой книги» уже 396 млн рублей. Средняя посещаемость по-прежнему держится на высоком уровне (39 человек на одном сеансе). Церемония вручения наград Американской киноакадемии должна дать прокату фильма дополнительный импульс. Вопрос сейчас стоит так: удастся ли «Зеленой книге» преодолеть планку в 500 млн рублей?

6. «Омен: Перерождение» (1-я неделя), 25 млн рублей, 88 тысяч зрителей, 4664 сеанса

Проект, не имеющий никакого отношения к знаменитой франшизе, показал лучший старт среди зарубежных хорроров, выходивших в 2019-м. Впрочем, главные кассовые хиты в этом жанре еще впереди, и пока фанатам ужасов приходилось довольствоваться инди-фильмами категории Б.

7. «Власть» (1-я неделя), 22 млн рублей, 57 тысяч зрителей, 2693 сеанса

Сатирическая биография Дика Чейни стартовала хуже, чем «Игра на понижение» (31 млн рублей в первый уик-энд), предыдущий проект режиссера Адама МакКея с Кристианом Бэйлом в главной роли. Дело в главном герое фильма. Бывший вице-президент США и хитросплетения американской политической жизни, в которых он участвовал, не слишком сильно интересуют среднестатистического посетителя российских кинотеатров. Фильм предсказуемо собрал около половины своей кассы в Москве.

8. «Семь ужинов» (2-я неделя), 19 млн рублей (-70%), 77 тысяч зрителей, 5732 сеанса Комедия Кирилла Плетнева за 11 дней проката заработала 97 млн рублей. По итогам следующего уик-энда фильм преодолеет отметку в 100 млн рублей за пределам топ-10 и закончит широкий прокат.

9. «ЛЕГО Фильм 2» (3-я неделя), 14 млн рублей (-75%), 65 тысяч зрителей, 3590 сеансов Анимационный проект Warner Animation Group сходит со сцены с весьма средними показателями. Общие сборы фильма (205 млн рублей) больше, чем у «Ниндзяго» (199 млн рублей), но меньше, чем у первого «ЛЕГО Фильма» (224 млн рублей с учетом СНГ). За пять лет существования расширить аудиторию в России этой франшизе не удалось.

10. «Клаустрофобы» (3-я неделя), 12 млн рублей (-76%), 44 тысячи зрителей, 1930 сеансов