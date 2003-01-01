Начались съемки фильма «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка»

«Год назад я чуть не умер, — написал Смит. — Так что сегодня я живу на полную с Джейсоном Мьюзом и Джейсоном Ли во время первого дня работы над моим новым фильмом „Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка“. Спасибо Saban Films и Universal, что подкинули деньжат на проект; Джордан Монсанто и Destro Films — что помогли этому случиться. Спасибо Харли Куинн Смит и Дженнифер Швалбах Смит, готовым еще немного потерпеть мою идиотию, и Джейсону Мьюзу, который оставался со мной все эти годы, пока я изо всех пытался сделать самое сложное для себя в кино или в жизни — просто заткнуться нафиг».

«Не смог придумать лучшую сцену для начала съемок, чем возвращение в супермаркет с Броди Брюсом, — продолжает Смит. — Мы собрались на пару часов прошлой ночью, чтобы пробежаться по репликам, и вдруг поняли, что в первый раз мы репетировали давно, в середине 1990-х. Может, прошло 24 года, и у нас шестеро детей на троих, но Джей, Ли и я затусили так, словно на дворе 1995 год, тупо ржали, добавляя шутки и подбирая правильный тон. На заднем плане шел „Оскар“, и я вздохнул с облегчением, когда ролик „В память“ закончился, а меня в нем не было. Мы специально выбрали 25 февраля началом съемок „Перезагрузки“, чтобы отметить тот факт, что 364 дней назад я навечно не превратился в Молчаливого Боба. Но спустя несколько приятных часов, работая с друзьями на площадке моего четырнадцатого фильма, я начал думать, что реально умер на операционном столе. Потому что если это не рай, то что тогда?»

Джей и Молчаливый Боб впервые появились в дебютном фильме Смита «Клерки» в 1994 году. Торговцы травкой и полные противоположности, они быстро стали любимчиками фанатов и в 2001-м получили собственный проект «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», где Джей и Боб отправились в Голливуд, чтобы остановить экранизацию комикса о Пыхаре и Хронике, прототипами которых стали они сами.

«Перезагрузка» станет прямым продолжением первого фильма. Неугомонные приятели вынуждены вернуться в Голливуд, когда узнают, что студия готовит перезапуск «Пыхаря и Хроника».

Дата премьеры комедии «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка» пока не сообщается.