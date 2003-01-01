«Не мое»: Реакция на победу «Зеленой книги» на «Оскаре-2019»

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На 91-й церемонии вручения премии «Оскар» в главной номинации победила картина Питера Фаррелли «Зеленая книга», рассказывающая о путешествии чернокожего музыканта и белого водителя по американскому Югу. Лента идеально легла на предпочтения киноакадемиков и в результате получила заветную статуэтку. Победа «Зеленой книги» устроила многих, но далеко не всех.

Больше всех расстроился Спайк Ли, режиссер номинированного на лучший фильм «Черного клановца». После объявления победителя Ли сорвался с места и попытался уйти из зала, но его уговорили вернуться.

Позже, общаясь с журналистами, он заявил, что киноакадемики ошиблись с выбором. Когда его спросили, чем его так задела «Зеленая книга», он вспомнил о картине «Шофер мисс Дэйзи», добавив: «Тут просто поменяли местами — кто водит, а кто сидит сзади». Под конец Ли выдал британское «Not my cup of tea», что можно перевести как «не мое» или «мне это не по вкусу», и весело поскакал, довольный собственной шуткой.

«Рождение мема».

Присутствующие на церемонии также отметили, что сидящий за Ли Джордан Пил, как и другие, отказался аплодировать победителю.

Кто-то подловил реакцию Чедвика Боузмана, звезды «Черной Пантеры».

В Twitter также появилось несколько негативных комментариев.

«„Зеленая книга“? Скорее „Белые страницы“».

«„Зеленая книга“ — вдохновляющая история о том, как мы можем покончить с расизмом, если все вне зависимости от происхождения начнут работать сообща. Так что поприветствуйте на сцене продюсеров „Зеленой книги“ — 1000 белых мужчин, родившихся в 1961 году».

«Значит так, давайте честно: „Зеленая книга“ — точно не лучший фильм года, но точно самый удобный фильм для нежных белых людей, которым нужны подобные штуки в эпоху Трампа».

«Когда Сэмюэл Л. Джексон вручает ваш „Оскар“, он, похоже, точно дает понять, что думает о вас».

Появились и шутки, высмеивающие типичные фразы о чернокожих.

«Многие друзья „Зеленой книги“ — черные фильмы».

«„Зеленая книга“ тоже голосовала за Обаму».

«„Зеленая книга“ не видит цвета кожи».

«„Зеленая книга“ думает, что ты не такой, как остальные чернокожие, ты знаешь, о ком речь».

«В сиквеле „Зеленой книги“ Вигго Мортенсен и Махершала Али едут на Юг, чтобы собрать остальные цветные книги и закончить Перчатку Бесконечности».

«Не в обиду „Зеленой книге“ на „Оскаре“, но многие из чернокожих хотели бы видеть больше признания фильмов о жизни чернокожих, а не только тех фильмов, делающих жизнь чернокожих приемлемой и приятной для белого зрителя».

Подробнее об итогах 91-й церемонии можно почитать здесь. Полный список лауреатов премии находится здесь.

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