Фильм «Гремлины» станет мультсериалом

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Warner и Amblin планируют сделать мультсериал, основанный на фильме Джо Данте «Гремлины», сообщают источники Variety. Warner TV и Amblin TV спродюсируют проект, действие которого развернется до событий первой части.

Це Чун, работавший над сериалами «Однажды в сказке» и «Готэм», напишет сценарий приквела и займет пост исполнительного продюсера. Мультсериал должен выйти на собственной стриминг-платформе студии Warner, которая начнет работу в 2019 году.

Согласно источникам, героем мультсериала станет мистер Винг, который в «Гремлинах» содержал магазин диковинок. Приквел расскажет, как молодой Винг путешествовал по миру в компании дружелюбного магвая Гизмо.

Представители Warner и Amblin пока никак не прокомментировали информацию.

«Гремлины», снятые по сценарию Криса Коламбуса, появились в кинотеатрах в 1984 году и стали хитом проката. При бюджете в 11 млн долларов фильм собрал 153 млн долларов. В 1990-м Данте поставил сиквел «Гремлины 2: Новенькая партия». Продолжение не смогло повторить успех оригинала и провалилось в прокате — 41 миллион сборов при раздувшемся бюджете в 50 млн долларов.

В августе 2017-го Коламбус рассказал, что готов сценарий третьего фильма, где люди пытаются убить Гизмо — главный источник гремлинов. Однако с того момента новой информации о продолжении не появлялось.

Релиз мультсериала «Гремлины» состоится в лучшем случае в 2020 году.

Источник: Variety

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