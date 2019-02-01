Коби Смолдерс снимется в экранизации комикса «Стамптаун»

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Коби Смолдерс («Мстители», «Как я встретил вашу маму») исполнит главную роль в сериале канала ABC «Стамптаун» (Stumptown) — экранизации остросюжетного комикса Грега Руки и Мэттью Саутуорта.

Режиссер «Венома» Рубен Фляйшер разделит функции исполнительного продюсера проекта с Джейсоном Ричманом («Улица милосердия»), который напишет сценарий пилотного эпизода.

Смолдерс сыграет Декс Парио, ветерана военной разведки, которая после окончания службы работает частным детективом в Портленде, штат Орегон. За деньги она легко решает чужие проблемы, находит пропавших людей и выслеживает неверных партнеров, но при этом начисто забывает про собственные неприятности. Клиентов, однако, становится все меньше, долги растут, а темное прошлое, где было совершенно немало ошибок, готовится вновь дать о себе знать.

4 июля Смолдерс вернется на экраны в роли Марии Хилл в блокбастере «Человек-паук: Вдали от дома».

Источник: Deadline

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