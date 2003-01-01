Тэрон Эджертон и Элтон Джон спели «Tiny Dancer»

На ежегодной постоскаровской вечернике Элтона Джона, где проходит аукцион в пользу ВИЧ-инфицированных, Тэрон Эджертон показал, насколько хорошо он готов к роли музыканта в фильме «Рокетмен». Под аккомпанемент Джона на рояле Эджертон исполнил песню «Tiny Dancer», одно из самых известных произведений артиста.
«Рокетмен» — фантастический мюзикл, рассказывающий о жизни и карьере Джона. По словам Эджертона, зрители не увидят очередной музыкальный биографический фильм, скроенный по знакомым лекалам.
«На самом деле его песни использованы, чтобы передать важные моменты его жизни», — рассказал актер в интервью Collider. — На площадке я сам пою. Никакой фонограммы. Иначе мне просто неинтересно.
Картину поставил Декстер Флетчер («Эдди Орел»), который параллельно работал над другой биографической картиной — «Богемской рапсодией». Вместе с Эджертоном в фильме снялись Брайс Даллас Ховард, Ричард Мэдден и Джейми Белл. Сценарий фильма написал Ли Холл («Билли Эллиот»).
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