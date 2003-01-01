Тэрон Эджертон и Элтон Джон спели «Tiny Dancer»

СегодняОбсудить0

На ежегодной постоскаровской вечернике Элтона Джона, где проходит аукцион в пользу ВИЧ-инфицированных, Тэрон Эджертон показал, насколько хорошо он готов к роли музыканта в фильме «Рокетмен». Под аккомпанемент Джона на рояле Эджертон исполнил песню «Tiny Dancer», одно из самых известных произведений артиста.

«Рокетмен» — фантастический мюзикл, рассказывающий о жизни и карьере Джона. По словам Эджертона, зрители не увидят очередной музыкальный биографический фильм, скроенный по знакомым лекалам.

«На самом деле его песни использованы, чтобы передать важные моменты его жизни», — рассказал актер в интервью Collider. — На площадке я сам пою. Никакой фонограммы. Иначе мне просто неинтересно.

Картину поставил Декстер Флетчер («Эдди Орел»), который параллельно работал над другой биографической картиной — «Богемской рапсодией». Вместе с Эджертоном в фильме снялись Брайс Даллас Ховард, Ричард Мэдден и Джейми Белл. Сценарий фильма написал Ли Холл («Билли Эллиот»).

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Трейлер вестерна «Малыш»: Зловещий Крис Пратт на Диком Западе

22 февраля

Сиквел «Космического джема» выйдет в 2021 году

22 февраля

Нед Бенсон напишет новый сценарий «Черной Вдовы»

18 февраля

Телеролик «Годзиллы 2»: Королем останется только один

19 февраля

Главное сегодня

Итоги «Оскара-2019»: Книга лучше

Вчера

Коби Смолдерс снимется в экранизации комикса «Стамптаун»

Сегодня

Игра «Угадай победителей „Оскара“»: Объявляем призеров!

Вчера

«Оскар-2019»: Самые яркие наряды церемонии

Вчера

Тэрон Эджертон и Элтон Джон спели «Tiny Dancer»

Сегодня

Проморолик «Детектива Пикачу»: Райан Рейнольдс растворился в роли

Сегодня

«Оскар-2019»: Победители 91-й церемонии

Вчера
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании