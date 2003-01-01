Тэрон Эджертон и Элтон Джон спели «Tiny Dancer»

На ежегодной постоскаровской вечернике Элтона Джона, где проходит аукцион в пользу ВИЧ-инфицированных, Тэрон Эджертон показал, насколько хорошо он готов к роли музыканта в фильме «Рокетмен». Под аккомпанемент Джона на рояле Эджертон исполнил песню «Tiny Dancer», одно из самых известных произведений артиста.

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