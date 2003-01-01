Проморолик «Детектива Пикачу»: Райан Рейнольдс растворился в роли

Создатели фильма «Покемон: Детектив Пикачу» выпустили ролик «Внутри актерской студии», рассказывающий, как серьезно Райан Рейнольдс подошел к роли желтого грызуна. Видео наполнено черно-белыми снимками актера, который чрезвычайно внимательно изучает покебол и читает книгу о покемонах.

«Понимаете, я жил этой ролью. Дышал ей. Я стал этим персонажем, — говорит Рейнольдс. — Я прожил год как детектив Пикачу. Я читал о нем. Я жил на уровне его роста. Чтобы достичь его веса, я попытался похудеть на 82 килограмма, пока не вмешались врачи».

Рейнольдс гордится своей способностью без следа растворяться в роли. Когда он узнал, что сыграет детектива Пикачу, то не стал забирать своих дочерей из школы. «Детектив Пикачу не знает этих девочек. Кто они?» — говорит актер.

Жена Рейнольдса Блейк Лайвли не в восторге от нового проекта: «Я к тому, что он даже свой голос не изменил. Покемон просто звучит как он».

«Покемон: Детектив Пикачу» начинается с таинственного исчезновения частного детектива экстра-класса Гарри Гудмана. Расследовать дело предстоит его 21-летнему сыну Тиму. Помощь в расследовании ему окажет бывший партнер отца, детектив Пикачу — уморительный, остроумный и обаятельный сыщик, который является загадкой даже для себя самого. Обнаружив, что они каким-то фантастическим образом способны общаться друг с другом, Тим и Пикачу объединяют усилия в захватывающем расследовании этой запутанной истории.