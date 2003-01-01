Игра «Угадай победителей „Оскара“»: Объявляем призеров!

Мы рады объявить победителей нашей традиционной игры «Угадай победителей „Оскара“». Первое место занял Narcisse Lefebvre (158 баллов), второе — Татьяна Тяжельникова (157 баллов), третье — Илья Бажанов (155 баллов). Они получат мультимедиа-платформу Яндекс.Станция, поясную сумку «КиноПоиск» и на выбор тушь «Wonder Perfect Mascara 4D» или шампунь-гель «Shampooing Douche».

Список остальных 17 победителей находится здесь.

Полный список участников с набранными ими баллами можно посмотреть по этой ссылке.

Напомним, что конкурс по предсказанию итогов премии Американской киноакадемии проходил на КиноПоиске с 28 января по 25 февраля. Все детали и подробности о правилах, призах и порядке их получения — см. тут.