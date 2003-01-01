Американский бокс-офис: Драконы на взлете

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 22 по 24 февраля. Данные предварительные и могут измениться. 1. (1-я неделя) «Как приручить дракона 3», 55,5 млн долларов, 4259 кинотеатров Дракон взлетел на вершину: после нескольких унылых для Голливуда недель в индустрии наконец-то могут немного успокоиться. Общий бокс-офис за 2019 год до сих пор отстает на 25% от показателей предыдущего, но на этой неделе появился долгожданный большой хит. Последняя часть драконьей трилогии Dreamworks показала лучший старт этого года (превысив сборы первого уик-энда «Стекла» примерно на 15 миллионов) — и, более того, лучший старт франшизы. Пока еще сложно в точности предсказать, какая у мультика будет динамика сборов, но как минимум 200 млн в Америке ему почти гарантированы. При этом третья часть обошлась дешевле предыдущих: 129 миллионов бюджета против 165 у первого фильма и 145 у второго. Откуда такие заоблачные цифры? После успеха первой части автору франшизы Дину ДеБлуа дали зеленый свет сразу на два сиквела, и концепцию им придумывали общую. ДеБлуа сделал ставку на историю взросления, так что в ходе трилогии подросток Иккинг превращается во взрослого воина, обрастает бородой и становится вождем викингов: далеко не всегда можно видеть такие радикальные изменения в персонажах анимации. Кроме того, для финала трилогии придумали целое новое измерение драконьей вселенной, в оригинальном названии на нем особо сделали акцент — подзаголовком «Скрытый мир». «Это третья часть серии, но во многих отношениях она первая» — восхищается критик Variety Питер Дебрюж. Большинство коллег с ним соглашается: рейтинг «Дракона» на RottenTomatoes — 92%. Второй фильм по итогам проката заработал меньше первого, так что для Universal, которая приобрела Dreamworks Animation в 2014 году, было важно привлечь к франшизе новых поклонников. Рекламный отдел студии очень постарался убедить публику в том, что новый мультик — именно закономерное продолжение, а не попытка продать зрителям то же самое в третий раз. Кампания со специально сделанными роликами и коллаборациями с американскими телешоу продолжалась всю зиму. Отдельно пиарщики работали с испаноязычным телевидением, так что доля зрителей-латиноамериканцев в первый уик-энд составила около 20%. И что особенно важно, зрители довольны увиденным — в среднем «Дракон» получает по опросам CinemaScore высшую оценку A. Это обещает викингам и их огнедышащим питомцам долгую жизнь в прокате и новые высоты. А там, кто знает, и новые сиквелы.

2. (2-я неделя) «Алита: Боевой ангел», 12 млн долларов (-57,9%), 3802 кинотеатра (+12)

Киберпанк-боевик режиссера Родригеса и продюсера Кэмерона закончил вторую неделю с невеселыми цифрами. На прошлой неделе «Алита» превзошла ожидания, но теперь наступил откат — фильм потерял больше половины сборов. Одна радость — Китай. Как и ожидалось, Азия стала для «Алиты» основным полем битвы. В первый же свой уик-энд в КНР фильм заработал

62 миллиона долларов — это больше, чем в Америке за десять дней проката. Правда, по законам китайского рынка студия Fox получает только 25% от этих сборов, так что окупиться «Алите» все равно будет трудно.

3. (3-я неделя) «ЛЕГО Фильм 2», 10 млн долларов (-51,9%), 3833 кинотеатра (-470) Как и «Алита», игрушечные герои «ЛЕГО» наполовину ухудшили свои показатели по сравнению с прошлой неделей. Но в этом случае хотя бы ясно, куда ушли зрители — к драконам-конкурентам. В Америке счетчик сборов сейчас на 83 миллионах. За рубежом неделя тоже была не очень удачной: те же 10 миллионов.

4. (2-я неделя) «Борьба с моей семьей», 8 млн долларов (+5673,2%), 2711 кинотеатров (+2707) Кино о семействе рестлеров сначала вышло только в четырех кинотеатрах; настоящая схватка началась только на этой неделе. По постерам кажется, будто Дуэйн Джонсон играет в нем главную роль, но у него, скорее, длинное камео, а на самом деле это байопик Сарайи Найт, реальной спортсменки из британского Нориджа. Впрочем, для «Скалы» это действительно важный проект, и в титрах он значится продюсером. Выйдя в широкий прокат, фильм достойно держит удар: «Борьба» собрала 8 млн. Дело в том, что студии MGM удалось сделать кино, интересное не только фанатам рестлинга (хотя и им тоже: активная поддержка ассоциации WWE делу не помешала). Кроме «Скалы» здесь играют Ник Фрост, Лина Хиди из «Игры престолов» и восходящая звезда Флоренс Пью в главной роли. А сценарием и режиссурой занимался Стивен Мерчант, руливший сериалом «Офис» — ему удалось творчески осмыслить многочисленные штампы спортивных драм. У «Борьбы с моей семьей», по подсчетам RottenTomatoes, 91% положительных рецензий в прессе, а зрители по данным CinemaScore оценивают фильм на A-.

5. (2-я неделя) «Ну разве не романтично?», 7,5 млн долларов (-47,3%), 3444 кинотеатра Цифры второго уик-энда могли бы быть немного лучше, но вряд ли боссы Warner Brothers очень расстраиваются. К тому же на предыдущей неделе был День святого Валентина, и на этой число свиданий в кино не могло не снизиться. Так что падение в почти половину сборов закономерно. Выручка пародийного ромкома с Ребел Уилсон в прошедший уик-энд превысила бюджет, и сейчас на счету фильма 33 миллиона долларов.

6. (3-я неделя) «Чего хотят мужчины», 5,2 млн долларов (-51,3%), 2389 кинотеатров

«Чего хотят мужчины» движется по той же прокатной траектории, что и его сосед сверху. У этой романтической комедии сейчас 45 миллионов в США и Канаде, и ни на какие рекорды она не претендует. Впрочем, в ее жанре уже давно почти не бывает рекордов — успех «Безумно богатых азиатов» стал редким исключением.

7. (2-я неделя) «Счастливого нового дня смерти», 5 млн долларов (-47,5%), 3212 кинотеатров (+5) Герои «Дня смерти» обречены заново проживать одни и те же события, а вот его создателям не удалось попасть во временную петлю и еще раз пережить успех первого фильма. Не то чтобы кто-то считал сиквел полным провалом, но зрители в основном остались к нему равнодушны, и кроме поклонников хоррора фильм мало кого привлек в кинотеатры. Впрочем, он и стоил копеечные по голливудским меркам 9 миллионов долларов, так что денег на втором «Дне смерти» никто не потерял: американские сборы сейчас превышают 21 миллион.

8 (3-я неделя) «Снегоуборщик», 3,3 млн долларов (-44,8%), 2320 кинотеатров (-310)

Все знают, что месть — блюдо, которое подают холодным. К сожалению для Лиама Нисона, зрители к его новому триллеру тоже отнеслись без большой теплоты. Сборы в Америке (пока 27 миллионов) уступают тому, что показывал «Пассажир», но еще тревожнее ситуация за рубежом, где прошлогодний фильм получил большую часть прибыли. В этой графе у «Снегоуборщика» всего 8 миллионов.

9. (7-я неделя) «1+1: Голливудская история», 3,2 млн долларов (-41,5%), 2148 кинотеатров (-633) Было бы красиво, если бы в последнюю неделю в десятке «1+1» добрался до ста миллионов общих сборов в домашнем прокате. Увы — не хватило всего 250 тысяч. И все же этот фильм продержался в топе так долго, как обычно держатся высокобюджетные тентполы. Вот вам и голливудская история успеха — а свою сотню картина должна собрать уже в этот понедельник.

10. (1-я неделя) «Беги в этой гонке» , 2,3 млн долларов, 853 кинотеатра

Замыкает десятку фильм в специфическом жанре, ориентированном на христианскую публику. «Беги в этой гонке» — духоподъемное кино о братьях-спортсменах, которое вышло в основном в консервативных штатах и вряд ли добежит куда-то еще. При этом в своей нише фильм можно считать хитом: наработка на копию у него на уровне «Борьбы с моей семьей».