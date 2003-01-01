«Оскар-2019»: Победители 91-й церемонии

В Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения премии «Оскар». Главный приз достался картине Питера Фаррелли «Зеленая книга». За роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия» Рами Малека отметили в категории «Лучшая мужская роль». Среди актрис победу одержала Оливия Колман, сыгравшая королеву в «Фаворитке».

Студия Marvel не ушла с пустыми руками: «Черная Пантера» не смогла победить в главной номинации, но принесла несколько наград в технических категориях, включая дизайн костюмов. Также заветную статуэтку принес мультфильм «Человек-паук: Через вселенные», созданный совместно с Sony.

Награды распределились следующим образом:

«Богемская рапсодия» — 4;

«Зеленая книга» — 3;

«Черная Пантера» — 3;

«Рома» — 3;

«Если Бил-стрит могла бы заговорить» — 1;

«Власть» — 1;

«Человек на Луне» — 1;

«Черный клановец» — 1;

«Звезда родилась» — 1;

«Фаворитка» — 1.

О том, как проходило награждение, можно узнать здесь.

Список победителей выглядит так: