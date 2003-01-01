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«Оскар-2019»: Победители 91-й церемонии

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В Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения премии «Оскар». Главный приз достался картине Питера Фаррелли «Зеленая книга». За роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия» Рами Малека отметили в категории «Лучшая мужская роль». Среди актрис победу одержала Оливия Колман, сыгравшая королеву в «Фаворитке».

Студия Marvel не ушла с пустыми руками: «Черная Пантера» не смогла победить в главной номинации, но принесла несколько наград в технических категориях, включая дизайн костюмов. Также заветную статуэтку принес мультфильм «Человек-паук: Через вселенные», созданный совместно с Sony.

Награды распределились следующим образом:

«Богемская рапсодия» — 4;
«Зеленая книга» — 3;
«Черная Пантера» — 3;
«Рома» — 3;
«Если Бил-стрит могла бы заговорить» — 1;
«Власть» — 1;
«Человек на Луне» — 1;
«Черный клановец» — 1;
«Звезда родилась» — 1;
«Фаворитка» — 1.

О том, как проходило награждение, можно узнать здесь.

Список победителей выглядит так:

Лучший фильм

«Зеленая книга»

Остальные номинанты

«Рома»
«Звезда родилась»
«Фаворитка»
«Черный клановец»
«Богемская рапсодия»
«Черная Пантера»
«Власть»

Лучший режиссер

Альфонсо Куарон — «Рома»

Остальные номинанты

Адам МакКей«Власть»
Спайк Ли«Черный клановец»
Павел Павликовский«Холодная война»
Йоргос Лантимос«Фаворитка»

Лучшая мужская роль

Рами Малек — «Богемская рапсодия»

Остальные номинанты

Кристиан Бэйл«Власть»
Вигго Мортенсен«Зеленая книга»
Брэдли Купер«Звезда родилась»
Уиллем Дефо«Ван Гог. На пороге вечности»

Лучшая женская роль

Оливия Колман — «Фаворитка»

Остальные номинанты

Гленн Клоуз«Жена»
Леди Гага«Звезда родилась»
Мелисса МакКарти«Сможете ли вы меня простить?»
Ялица Апарисио«Рома»

Лучший актер второго плана

Махершала Али — «Зеленая книга»

Остальные номинанты

Ричард Э. Грант«Сможете ли вы меня простить?»
Сэм Эллиотт«Звезда родилась»
Адам Драйвер«Черный клановец»
Сэм Рокуэлл«Власть»

Лучшая актриса второго плана

Реджина Кинг — «Если Бил-стрит могла бы заговорить»

Остальные номинанты

Эмма Стоун«Фаворитка»
Рэйчел Вайс«Фаворитка»
Эми Адамс«Власть»
Марина де Тавира«Рома»

Лучший фильм на иностранном языке

«Рома»

Остальные номинанты

«Холодная война» (Польша), режиссер Павел Павликовский
«Магазинные воришки» (Япония), режиссер Хирокадзу Корээда.
«Капернаум» (Ливан), режиссер Надин Лабаки
«Работа без авторства» (Германия), режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

Лучший анимационный фильм

«Человек-паук: Через вселенные»

Остальные номинанты

«Суперсемейка 2»
«Ральф против интернета»
«Остров собак»
«Мирай из будущего»

Лучший документальный фильм

«Свободный подъем в одиночку»

Остальные номинанты

«RBG»
Minding the Gap
«Об отцах и сыновьях»
«Округ Хейл утром и вечером»

Лучший оригинальный сценарий

«Зеленая книга»

Остальные номинанты

«Фаворитка»
«Рома»
«Власть»
«Дневник пастыря»

Лучший адаптированный сценарий

«Черный клановец»

Остальные номинанты

«Баллада Бастера Скраггса»
«Если Бил-стрит могла бы заговорить»
«Звезда родилась»
«Сможете ли вы меня простить?»

Лучший монтаж

«Богемская рапсодия»

Остальные номинанты

«Зеленая книга»
«Черный клановец»
«Фаворитка»
«Власть»

Лучшая операторская работа

«Рома»

Остальные номинанты

«Фаворитка»
«Звезда родилась»
«Работа без авторства»
«Холодная война»

Лучший грим и прически

«Власть»

Остальные номинанты

«Две королевы»
«На границе миров»

Лучший дизайн костюмов

«Черная Пантера»

Остальные номинанты:

«Баллада Бастера Скрагсса»
«Фаворитка»
«Мэри Поппинс возвращается»
«Две королевы»

Лучшая работа художника-постановщика

«Черная Пантера»

Остальные номинанты

«Фаворитка»
«Человек на Луне»
«Рома»
«Мэри Поппинс возвращается»

Лучшие визуальные эффекты

«Человек на Луне»

Остальные номинанты

«Мстители: Война бесконечности»
«Хан Соло: Звездные войны. Истории»
«Первому игроку приготовиться»
«Кристофер Робин»

Лучший композитор

«Черная Пантера»

Остальные номинанты

«Если Бил-стрит могла бы заговорить»
«Мэри Поппинс возвращается»
«Остров собак»
«Черный клановец»

Лучшая песня

«Shallow» — «Звезда родилась»

Остальные номинанты

«All the Stars» — «Черная Пантера»
«I’ll Fight» — «RBG»
«The Place Where Lost Things Go» — «Мэри Поппинс возвращается»
«When A Cowboy Trades His Spurs for Wings» — «Баллада Бастера Скраггса»

Лучший монтаж звука (sound editing)

«Богемская рапсодия»

Остальные номинанты

«Человек на Луне»
«Тихое место»
«Черная Пантера»
«Рома»

Лучшее сведение звука (sound mixing)

«Богемская рапсодия»

Остальные номинанты:

«Рома»
«Человек на Луне»
«Звезда родилась»
«Черная Пантера»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Бао»

Остальные номинанты

«Выходные»
«Один маленький шаг»
«Поздний полдень»
«Поведение животных»

Лучший короткометражный документальный фильм

«Точка. Конец предложения»

Остальные номинанты

«Конец игры»
«Ночь в саду»
«Шлюпка»
«Паршивая овца»

Лучший короткометражный фильм

«Кожа»

Остальные номинанты

«Задержание»
«Маргарита»
«Дикарь»
«Мать»

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