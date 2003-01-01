«Оскар-2019»: Победители 91-й церемонии

В Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения премии «Оскар». Главный приз достался картине Питера Фаррелли «Зеленая книга». За роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия» Рами Малека отметили в категории «Лучшая мужская роль». Среди актрис победу одержала Оливия Колман, сыгравшая королеву в «Фаворитке».
Студия Marvel не ушла с пустыми руками: «Черная Пантера» не смогла победить в главной номинации, но принесла несколько наград в технических категориях, включая дизайн костюмов. Также заветную статуэтку принес мультфильм «Человек-паук: Через вселенные», созданный совместно с Sony.
Награды распределились следующим образом:
«Богемская рапсодия» — 4;
«Зеленая книга» — 3;
«Черная Пантера» — 3;
«Рома» — 3;
«Если Бил-стрит могла бы заговорить» — 1;
«Власть» — 1;
«Человек на Луне» — 1;
«Черный клановец» — 1;
«Звезда родилась» — 1;
«Фаворитка» — 1.
О том, как проходило награждение, можно узнать здесь.
Список победителей выглядит так:
«Зеленая книга»
Остальные номинанты
«Рома»
«Звезда родилась»
«Фаворитка»
«Черный клановец»
«Богемская рапсодия»
«Черная Пантера»
«Власть»
Альфонсо Куарон — «Рома»
Остальные номинанты
Адам МакКей — «Власть»
Спайк Ли — «Черный клановец»
Павел Павликовский — «Холодная война»
Йоргос Лантимос — «Фаворитка»
Рами Малек — «Богемская рапсодия»
Остальные номинанты
Кристиан Бэйл — «Власть»
Вигго Мортенсен — «Зеленая книга»
Брэдли Купер — «Звезда родилась»
Уиллем Дефо — «Ван Гог. На пороге вечности»
Оливия Колман — «Фаворитка»
Остальные номинанты
Гленн Клоуз — «Жена»
Леди Гага — «Звезда родилась»
Мелисса МакКарти — «Сможете ли вы меня простить?»
Ялица Апарисио — «Рома»
Махершала Али — «Зеленая книга»
Остальные номинанты
Ричард Э. Грант — «Сможете ли вы меня простить?»
Сэм Эллиотт — «Звезда родилась»
Адам Драйвер — «Черный клановец»
Сэм Рокуэлл — «Власть»
Реджина Кинг — «Если Бил-стрит могла бы заговорить»
Остальные номинанты
Эмма Стоун — «Фаворитка»
Рэйчел Вайс — «Фаворитка»
Эми Адамс — «Власть»
Марина де Тавира — «Рома»
«Рома»
Остальные номинанты
«Холодная война» (Польша), режиссер Павел Павликовский
«Магазинные воришки» (Япония), режиссер Хирокадзу Корээда.
«Капернаум» (Ливан), режиссер Надин Лабаки
«Работа без авторства» (Германия), режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк
«Человек-паук: Через вселенные»
Остальные номинанты
«Суперсемейка 2»
«Ральф против интернета»
«Остров собак»
«Мирай из будущего»
«Свободный подъем в одиночку»
Остальные номинанты
«RBG»
Minding the Gap
«Об отцах и сыновьях»
«Округ Хейл утром и вечером»
«Зеленая книга»
Остальные номинанты
«Черный клановец»
Остальные номинанты
«Баллада Бастера Скраггса»
«Если Бил-стрит могла бы заговорить»
«Звезда родилась»
«Сможете ли вы меня простить?»
«Богемская рапсодия»
Остальные номинанты
«Рома»
Остальные номинанты
«Фаворитка»
«Звезда родилась»
«Работа без авторства»
«Холодная война»
«Власть»
Остальные номинанты
«Черная Пантера»
Остальные номинанты:
«Баллада Бастера Скрагсса»
«Фаворитка»
«Мэри Поппинс возвращается»
«Две королевы»
«Черная Пантера»
Остальные номинанты
«Фаворитка»
«Человек на Луне»
«Рома»
«Мэри Поппинс возвращается»
«Человек на Луне»
Остальные номинанты
«Мстители: Война бесконечности»
«Хан Соло: Звездные войны. Истории»
«Первому игроку приготовиться»
«Кристофер Робин»
«Черная Пантера»
Остальные номинанты
«Если Бил-стрит могла бы заговорить»
«Мэри Поппинс возвращается»
«Остров собак»
«Черный клановец»
«Shallow» — «Звезда родилась»
Остальные номинанты
«All the Stars» — «Черная Пантера»
«I’ll Fight» — «RBG»
«The Place Where Lost Things Go» — «Мэри Поппинс возвращается»
«When A Cowboy Trades His Spurs for Wings» — «Баллада Бастера Скраггса»
«Богемская рапсодия»
Остальные номинанты
«Богемская рапсодия»
Остальные номинанты:
«Бао»
Остальные номинанты
«Выходные»
«Один маленький шаг»
«Поздний полдень»
«Поведение животных»
«Точка. Конец предложения»
Остальные номинанты
«Кожа»
Остальные номинанты
«Задержание»
«Маргарита»
«Дикарь»
«Мать»
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