Рядом с оскаровским кинотеатром установили статую Кевина Харта

Неподалеку от кинотеатра «Долби», где в скором времени пройдет 91-я церемония вручения премии киноакадемии, художник Плэстик Джизус установил очередной арт-объект, высмеивающий ситуацию вокруг «Оскара» . На этот он сделал золотую статую комика Кевина Харта , который держит радужный флаг. «Пустые извинения» — написано на табличке под скульптурой несостоявшегося ведущего.

5 декабря было объявлено, что ведущим 91-й церемонии станет Харт. Однако уже через несколько часов актер оставил этот пост из-за старых гомофобных твитов. Харт принес извинения за свои слова, но многим они показались «пустыми». В итоге награждение, впервые за 30 лет, пройдет без участия ведущего.

В 2018 году художник на том же месте установил статую Харви Вайнштейна. «Диван для кастинга» изображал скандального продюсера в банном халате, со статуэткой «Оскар» в районе паха.

91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии состоится сегодня ночью. Смотрите «Оскар» вместе с КиноПоиском в прямом эфире. Зрителей смогут увидеть две версии трансляции — с оригинальной звуковой дорожкой и с синхронным переводом.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Яндекс.Дзене, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.