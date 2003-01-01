Объявлены лауреаты премии Independent Spirit Awards

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Триумфатором 33-й церемонии вручения премии Independent Spirit Awards стала драма Барри Дженкинса «Если Бил-стрит могла бы заговорить». Картина выиграла призы за лучший фильм, режиссуру и женскую роль второго плана (Реджина Кинг).

Среди актеров лучшим стал Итан Хоук («Дневник пастыря»), среди актрис — Гленн Клоуз («Жена»). Специальной наградой имени Роберта Олтмена отметили «Суспирию» Луки Гуаданьино .

Список победителей в основных номинациях выглядит следующим образом:

Лучший фильм — «Если Бил-стрит могла бы заговорить»

Лучшая женская роль — Гленн Клоуз, «Жена»

Лучшая женская роль второго плана — Реджина Кинг, «Если Бил-стрит могла бы заговорить»

Лучшая мужская роль — Итан Хоук — «Дневник пастыря»

Лучшая мужская роль второго плана — Ричард Э. Грант, «Сможете ли вы меня простить?»

Лучший продюсер — Сатхе

Лучший режиссер — Барри Дженкинс, «Если Бил-стрит могла бы заговорить»

Лучшая операторская работа — Сэйомбху Мукдипром, «Суспирия»

Лучший сценария — Николь Холофсенер и Джефф Уитти, «Сможете ли вы меня простить?»

Лучший документальный фильм — «Будешь моим соседом?»

Премия имени Роберта Олтмена — «Суспирия»

Лучший режиссерский дебют — «Простите за беспокойство»

Лучший дебютный сценарий — Бо Бёрнэм, «Восьмой класс»

Лучший монтаж — «Тебя никогда здесь не было»

Премия «Реальнее вымысла» — «Думая о пропасти»

Лучший зарубежный фильм — «Рома»

Источник: Variety

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