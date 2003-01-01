Объявлены лауреаты премии Independent Spirit Awards

Триумфатором 33-й церемонии вручения премии Independent Spirit Awards стала драма Барри Дженкинса «Если Бил-стрит могла бы заговорить». Картина выиграла призы за лучший фильм, режиссуру и женскую роль второго плана (Реджина Кинг).
Среди актеров лучшим стал Итан Хоук («Дневник пастыря»), среди актрис — Гленн Клоуз («Жена»). Специальной наградой имени Роберта Олтмена отметили «Суспирию» Луки Гуаданьино .
Список победителей в основных номинациях выглядит следующим образом:
Лучший фильм — «Если Бил-стрит могла бы заговорить»
Лучшая женская роль — Гленн Клоуз, «Жена»
Лучшая женская роль второго плана — Реджина Кинг, «Если Бил-стрит могла бы заговорить»
Лучшая мужская роль — Итан Хоук — «Дневник пастыря»
Лучшая мужская роль второго плана — Ричард Э. Грант, «Сможете ли вы меня простить?»
Лучший продюсер — Сатхе
Лучший режиссер — Барри Дженкинс, «Если Бил-стрит могла бы заговорить»
Лучшая операторская работа — Сэйомбху Мукдипром, «Суспирия»
Лучший сценария — Николь Холофсенер и Джефф Уитти, «Сможете ли вы меня простить?»
Лучший документальный фильм — «Будешь моим соседом?»
Премия имени Роберта Олтмена — «Суспирия»
Лучший режиссерский дебют — «Простите за беспокойство»
Лучший дебютный сценарий — Бо Бёрнэм, «Восьмой класс»
Лучший монтаж — «Тебя никогда здесь не было»
Премия «Реальнее вымысла» — «Думая о пропасти»
Лучший зарубежный фильм — «Рома»
Источник: Variety