Комедия «Холмс & Ватсон» — главный победитель премии «Золотая малина»

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Объявлены победители антипремии «Золотая малина — 2018». В этом году четырехкратным лауреатом не самой престижной награды стала комедия «Холмс & Ватсон». По результатам голосования картину отметили как худший фильм, а также выдали призы за худшего режиссера, худшего актера второго плана и в номинации «Худший ремейк, сиквел или подделка».

45-й президент США Дональд Трамп одержал победу в двух категориях — «Худший актер» и «Худший экранный дуэт». За роли в фильмах «Игрушки для взрослых» и «Душа компании» Мелиссу МакКарти наградили как худшую актрису, однако за фильм «Сможете ли вы меня простить?» ей выдали особый приз за искупление прошлых ошибок.

Специальный приз за худший прокат достался картине с Кевином Спейси «Клуб миллиардеров».

Организаторы премии почтили память Берта Рейнолдса, неоднократного номинанта «Золотой малины», скончавшегося 6 сентября 2018 года.

Объявление лауреатов:

Список победителей премии:

Худший фильм

«Холмс & Ватсон»
«Винчестер. Дом, который построили призраки»
«Игрушки для взрослых»
«Кодекс Готти»
«Робин Гуд: Начало»

Худшая актрис

Мелисса МакКарти — «Игрушки для взрослых» и «Душа компании»
Аманда Сайфред — «Клакер»
Дженнифер Гарнер — «Багровая мята»
Хелен Миррен — «Винчестер. Дом, который построили призраки»
Эмбер Хёрд — «Лондонские поля»

Худший актер

Дональд Трамп — «Смерть нации» и «Фаренгейт 9/11» (играет сам себя)
Брюс Уиллис — «Жажда смерти»
Джон Траволта — «Кодекс Готти»
Джонни Депп — «Шерлок Гномс» (озвучка)
Уилл Феррелл — «Холмс & Ватсон»

Худший актер второго плана

Джон Си Райли — «Холмс & Ватсон»
Джастис Смит — «Мир Юрского периода 2»
Джейми Фокс — «Робин Гуд: Начало»
Джоэл МакХэйл — «Игрушки для взрослых»
Лудакрис — «Псы под прикрытием» (озвучка)

Худшая актриса второго плана

Келлиэнн Конуэй — «Фаренгейт 11/9» (играет саму себя)
Джаз Синклер — «Слендермен»
Келли Престон — «Кодекс Готти»
Марша Гей Харден — «Пятьдесят оттенков свободы»
Мелания Трамп — «Фаренгейт 11/9» (играет саму себя)

Худший экранный дуэт

Дональд Трамп и его нескончаемая мелочность — «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9»
Джонни Депп и его быстро угасающая карьера — «Шерлок Гномс»
Келли Престон и Джон Траволта (рецензии на уровне фильма «Поле битвы: Земля») — «Кодекс Готти»
Любое сочетание кукол и актеров (особенно в жутковатых сценах секса) — «Игрушки для взрослых»
Уилл Феррелл и Джон Си Райли (портящие двух любимых героев литературы) — «Холмс & Ватсон»

Худший ремейк, сиквел или подделка

«Холмс & Ватсон»
«Жажда смерти»
«Мег: Монстр глубины» (подделка под «Челюсти»)
«Робин Гуд: Начало»
«Смерть нации» (ремейк «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»)

Худший режиссер

Этан Коэн — «Холмс & Ватсон»
Брайан Хенсон — «Игрушки для взрослых»
Джеймс Фоули — «Пятьдесят оттенков свободы»
Кевин Коннолли — «Кодекс Готти»
Майкл и Питер Спириги — «Винчестер. Дом, который построили призраки»

Худший сценарий

«Пятьдесят оттенков свободы»
«Винчестер. Дом, который построили призраки»
«Игрушки для взрослых»
«Кодекс Готти»
«Смерть нации»

Специальная премия им. Барри Л. Бамстеда — «Клуб миллиардеров»

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