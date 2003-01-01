Объявлены победители антипремии «Золотая малина — 2018». В этом году четырехкратным лауреатом не самой престижной награды стала комедия «Холмс & Ватсон». По результатам голосования картину отметили как худший фильм, а также выдали призы за худшего режиссера, худшего актера второго плана и в номинации «Худший ремейк, сиквел или подделка».

45-й президент США Дональд Трамп одержал победу в двух категориях — «Худший актер» и «Худший экранный дуэт». За роли в фильмах «Игрушки для взрослых» и «Душа компании» Мелиссу МакКарти наградили как худшую актрису, однако за фильм «Сможете ли вы меня простить?» ей выдали особый приз за искупление прошлых ошибок.

Специальный приз за худший прокат достался картине с Кевином Спейси «Клуб миллиардеров».

Организаторы премии почтили память Берта Рейнолдса, неоднократного номинанта «Золотой малины», скончавшегося 6 сентября 2018 года.

Объявление лауреатов: