Борис Хлебников снял новый сериал про полицейских

Режиссер и сценарист «Аритмии» Борис Хлебников и Наталия Мещанинова сделали еще один совместный проект — 8-серийную драму «Шторм» для видеосервиса START.

Сериал расскажет о двух друзьях-полицейских — Михаиле Осокине (Максим Лагашкин) и Сергее Градове (Александр Робак). Первый работает в убойном отделе, второй — в отделе по борьбе с коррупцией. У Градова смертельно больна жена, нужны деньги на дорогостоящую операцию, и поэтому он идет на должностное преступление, скрывая улики. Благодаря изворотливому уму и таланту выстраивать сложные многоходовые схемы Градов практически неуловим, но Осокин начинает подозревать друга. Изобличить его становится для Михаила делом чести. Так в силу обстоятельств друзья становятся врагами.

«Мне очень понравился сценарий, написанный Наташей Мещаниновой, получилась современная история о выборе и судьбоносном поступке, о дружбе и предательстве, о том, на что может пойти человек ради любви, — комментирует Хлебников. — Но, что особенно меня привлекает, в проекте нет ни доли морализаторства. В главных ролях я изначально видел Александра Робака, Максима Лагашкина, Анну Михалкову и Анну Котову, и после первых же удачных совместных проб они были утверждены».

Съемки «Шторма» проходили в Санкт-Петербурге и Кронштадте. За производство отвечают компании Start Studio и «Марс Медиа».

Для Бориса Хлебникова «Шторм» не первый сериал в режиссерской карьере. Он уже снимал для ТНТ «Озабоченные, или Любовь зла», а в прошлом году прогремела его «Обычная женщина» для ТВ-3, где также сыграла Анна Михалкова, получив за свою работу приз фестиваля Series Mania (Франция) и «Золотого орла».