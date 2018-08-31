Стало известно рабочее название 25-го фильма о Джеймсе Бонде

Новый фильм об агенте 007 пока что фигурирует с подзаголовком «Шаттерхэнд». Тайну раскрыло профессиональное издание Production Weekly, которое на днях сделало рассылку о грядущих съемках, и в письме фигурировал заголовок «Bond 25 w/t Shatterhand».

Таким образом, подтвердились прошлогодние слухи о названии. Еще летом 2018 года прошла информация, будто «Бонд 25» будет называться «Шаттерхэнд». Это отсылка к роману Яна Флеминга «Живешь только дважды» и главному злодею бондианы Эрнсту Ставро Блофельду, который скрывается под псевдонимом доктора Гунтрама Шаттерхэнда. Блофельд, выходит, вернется в 25-м фильме, но сыграет ли его снова Кристоф Вальц — неизвестно. По традиции роль Блофельда каждый раз играют разные актеры, но кто знает, как будут обстоять дела в юбилейной картине.

Отметим, что в августе 2018 года Дэнни Бойл покинул режиссерское кресло проекта из-за разногласий с Дэниэлом Крэйгом и продюсерами в том, кто же должен сыграть русского злодея в картине. Новым режиссером бондианы стал Кэри Фукунага («Настоящий детектив»), а на днях стало известно, что сценарий напишет Скотт З. Бёрнс, ответственный за «Ультиматум Борна».

Также релиз картины передвинулся с 14 февраля на 8 апреля 2020 года. Съемки «Шаттерхэнда» должны начаться 6 апреля на студии Pinewood в Лондоне, а позже переместятся в итальянский город Матера.

Источник: The Guardian